La comunicadora social Dayana Jaimes, viuda del reconocido cantante de música vallenata Martín Elías Díaz, fallecido el 14 de abril de 2017 tras sufrir un grave accidente de tránsito en vías de Sucre, contó el martes que fue víctima de los ciberdelincuentes.

Jaimes relató a través de sus ‘historias’ de Instagram, red social en la que cuenta con dos millones de seguidores, cómo cayó en la estafa y alertó a quienes miran su contenido para que cuiden su dinero de los inescrupulosos.

“Vengo a contarles algo que nunca en mi vida imaginé que me podría suceder”, comenzó diciendo Dayana Jaimes, madre de Paula Elena Díaz, de 9 años, fruto de su relación con Martín Elías.

Mientras se movilizaba en un carro particular, la periodista narró que mediante una modalidad que ella desconocía le robaron dinero de su cuenta de Nequi, la billetera digital creada por Bacolombia.

“Imagínense que yo me levanté muy temprano y me puse a revisar el celular y veo un mensaje que me llega, donde hay un link y me dicen que iba a recibir un descuento en mi recibo del celular si lo pagaba enseguida”, explicó Dayana Jaimes.

Indicó que no sospechó nada y confió en lo que decía el mensaje de texto, creyendo que el remitente era la empresa que está a cargo del cobro de su plan de celular.

“Yo no sé a mí que me pasó, una mujer que le pone malicia indígena a todo, le di clic. Eso te manda al portal de Claro y yo digo ‘bueno, no voy a pagar con mi cuenta de ahorros sino con la de Nequi’”, agregó.

Intentó hacer el pago varias veces, pero extrañamente la plataforma no le permitía finalizar exitosamente el procedimiento.

“Yo intenté pagar y me salía que la clave dinámica era inválida”, sostuvo.

Fueron tres transacciones las que hizo en los intentos y ese dinero no lo pudo recuperar. Dayana Jaimes se contactó con la entidad bancaria con la esperanza de que le pudieran solucionar el problema, pero le respondieron que ya no había nada por hacer.

La mujer contó entre risas cómo cayó de manera inocente en la estafa, pero decidió hacer público su caso para que no le ocurra a ninguno de sus seguidores.

“Es una nueva modalidad, tengan mucho cuidado Nadie regala nada. Uno nunca se gana nada, ni beneficios, ni nada. Uno tiene que pagar por medio de la aplicación”, señaló.