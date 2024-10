El actor Juan Pablo Raba ha participado en varias novelas en Colombia y Venezuela y, se ha ganado el cariño de las personas por su autenticidad y carisma.

En los últimos meses, Raba se ha dedicado a abrir su corazón y contar ciertas experiencias personales que lo llevaron a iniciar un gran proyecto audiovisual.

Se trata de su podcast ‘Los hombres sí lloran’ donde ha tenido un sinfín de invitados que hablan sobre sus experiencias personales, y cómo siendo hombres han enfrentado el estigma social de ver un hombre quebrantado y llorando.

Además, de hablar con los invitados también hace una invitación a prestarle atención al tema de la salud mental. Incluso, tiene una alianza con una aplicación llamada Selia, que tiene más de 300 psicólogos en línea dispuestos a escuchar a las personas que estén pasando por un momento difícil en sus vidas.

Durante una entrevista con la FM, el actor habló sobre su grandioso proyecto y a dónde va enfocado. “Al atravesar y reconocer mi propia crisis de salud mental y de mediana edad, socializando con mi esposa, mi terapeuta y amigos, llegué a la conclusión de que todos los hombres con los que hablé sentían y estaban pasando por lo mismo”.

Ha destacado que los hombres se reprimen de expresar lo que sienten por el qué dirán y, eso va a afectando tanto su salud mental como la emocional. En esta conversación el actor admitió que su crianza influyó mucho en su salud mental.

“En mi casa no había conversaciones sobre tristeza y depresión; para mi papá, todo estaba relacionado con la falta de oficio”, relató Juan Pablo.

Manifestó que por eso creció con esa inseguridad de hablar lo que realmente sentía en ciertas situaciones de la vida. El punto de quiebre fue cuando Raba se le murió un amigo muy cercano en la adolescencia.

“Me estaba lavando los dientes y empecé a llorar. Mi papá me dijo: ‘¿Qué haces? Para, ya no más. Lo único seguro es la muerte’”, contó.

Al no poder hablar abiertamente sobre el duelo con su padre, se sintió juzgado en su dolor. Entonces enfatiza que muchos hombres no son capaces de mostrar sus emociones debido a la crianza que recibieron.

“Cuando no legitimamos el proceso de llorar, que es algo tan humano, lo que realmente estamos haciendo es no permitir que la gente exprese sus sensaciones, sus emociones ni su vulnerabilidad, porque nos dijeron que ser vulnerable nos hace débiles. Lo que he descubierto en esas conversaciones es que, al contrario, permitirnos ser vulnerables es una enorme fortaleza. Tal vez, ese sea el camino que estamos siguiendo, y por eso decimos: los hombres sí lloran, donde la vulnerabilidad se convierte en nuestra mayor fortaleza”, destacó el actor.

Normalizó la idea de acudir a un profesional de la salud mental en búsqueda de ayuda. “No poder expresar las emociones es como una olla a presión, que puede derivar en comportamientos agresivos o, desafortunadamente, en conductas suicidas. Simplemente, tener la posibilidad de crear un entorno donde se pueda hablar tranquilamente de cómo se siente a las personas nos liberará de la presión generacional que llevamos”.

El actor se conmovió cuando habló de sus amigos. “Son dos personas que quiero mucho y tal vez, simplemente imaginarme que no estarán, porque no tuvieron a alguien con quien hablar cinco minutos, es algo que me conmueve. Ellos me conmueven mucho... Para mí, es de valientes tener la capacidad de decir lo que no dice todo el mundo: esta semana ha estado dura, realmente este año ha sido tenaz y estoy utilizando todas mis herramientas para encontrar razones para seguir viviendo”.

Asimismo, relató que hacer cosas que les gusta a las personas como meditación, el ejercicio y la lectura ayuda mucho en momentos de depresión.

“A mí me conmueve profundamente, porque, respetando las decisiones de cada uno, a veces pienso que tal vez con una llamada, una conversación, un café, podríamos ayudar a alguien a ver un poco de luz. Creo que eso es bonito”, aseveró.