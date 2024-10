Uno de los programas más populares de Caracol Televisión es ‘La Voz Kids’, pues jóvenes de distintas partes de Colombia demuestran su gran talento frente a las cámaras y al jurado.

Logran enamorar con su ternura, inocencia y talento. En el programa hay muchas historias que demuestran la resiliencia y el duro proceso que algunos han tenido que pasar por llegar hasta ahí.

Estas historias logran conmover a los televidentes que noche tras noche siguen a su diamante favorito. Sin embargo, una de las participantes de temporadas anteriores ha hecho una confesión que dejó a más de un televidente impresionado.

Corría el año 2019 cuando el jurado de La Voz Kids estaba conformado por Fanny Lu, Andrés Cepeda y Sebastián Yatra, y una jovencita barranquillera se robó el corazón de todos.

Era la joven ‘Jaziel’ quien demostró un gran talento durante su audición con la canción ‘Titanium’ de David Guetta. Ella esa vez se quedó en el equipo de Sebastián Yatra.

La fuerte confesión de ‘Jaziel’ de La Voz Kids sobre su infancia

La joven hace poco confesó en sus redes sociales que cuando fue llamada a participar a La Voz Kids ella estaba siendo víctima de abuso.

“Me llamaron para cantar en ‘La Voz Kids’ mientras abusaban de mí y tuve que ir y cantar y actuar como si nada me estuviera pasando”, dijo mediante unas fotos publicadas en su TikTok.

Aunque se veía muy feliz, esa no era la realidad por la que estaba pasando. Ella no ha dado más detalles de este hecho, pero sí aclaró que no tuvo nada que ver con el programa y, el abuso no se dio ahí. Incluso, en el reality nadie sabía por lo que estaba pasando.

‘Jaziel’ ha manifestado que ha podido contar esto porque de una u otra manera ha encontrado paz en su música y, no quiere que otras mujeres pasen lo mismo que ella vivió.

“Mi próxima canción “Diente De León” sale el 05/10 🌼 lista para que ustedes también la escuchen y conecten con su mensaje 💛 Yo decidí quedarme 🎗”, escribió en su cuenta de Instagram.