Jhon Jáder Durán brilla no solo en el Aston Villa, pues este martes en el encuentro de la selección Colombia contra Chile, en Barranquilla, hizo lo suyo y anotó un gol para ayudar al marcador final 4-0 a favor de los cafeteros.

Jhon ingresó al juego en el segundo tiempo como reemplazo de Jhon Córdoba, quien recibió tarjeta amarilla. El primero gol vino de parte de Dávinson Sánchez al minuto 34, después al minuto 52 marcó Luis Díaz; Jhon Durán recibió un pase filtrado entre la defensa de Luis Sinisterra, y con un zurdazo cruzado arriba, imposible de atajar, le dio la oportunidad para anotar el tercero del juego.

Para finalizar el partido, en los últimos minutos Luis Sinesterra anotó el cuarto para la Tricolor, y así llevarse los tres puntos.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se unieron en un solo abrazo para celebrar el gran triunfo de la selección. En la rueda de prensa Jhon Jáder Durán habló de cómo se sentía con el triunfo y el gran momento por el que estaba pasando en el fútbol.

“Sí, como le digo a James, ‘El Viejo’, de cariño, he aprendido demasiado en este tiempo. Y de Falca, de Yerry, de Lerma, de mis compañeros mayores, aprendiendo de cada uno y haciendo lo mejor que pueda en la cancha”, dijo en una entrevista en RCN.

Confesó que se tiene mucha confianza y siempre entre al juego con una mentalidad de ganador y de seguridad. “Siempre lo digo al entrar: si lo he hecho antes, por qué no lo puedo hacer ahora. Entro mentalizado y gracias a Dios se nos dio aquí. Esta Colombia está para cosas gigantes, somos un grupo humilde, trabajador y soñamos más allá y eso nos tiene acá”.

Para finalizar, le preguntaron si ha visto que todo su proceso ha pasado muy rápido con sus 20 años de edad, y él contestó: “No, no siento que haya pasado rápido, yo he trabajado para que pase rápido, que es diferente. El trabajo y la disciplina lo es todo en el fútbol y el fútbol no se queda con nada”.