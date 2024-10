El reality ‘MasterChef Celebrity Colombia’, de ‘RCN’, se acerca a su recta final, pues ya solo quedan diez participantes en la competencia por el jugoso premio de 200 millones de pesos.

(Carro se incendió luego de que rayo le cayera encima en Barranquilla)

Los famosos que lograron ingresar al top 10 del reconocido programa de cocina son: Juan Pablo Llano, Catherine Ibargüen, Vicky Berrío, Dominica Duque, Paola Rey, Nina Caicedo, Cony Camelo, Carolina Cuervo, Martina la Peligrosa y Jacques Toukhmanian.

La actriz y cantante italo-colombiana Ilenia Antonini Zuleta es la más reciente eliminada del concurso de cocina, ocupando el puesto 11 de esta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Ilenia Antonini revela quién le caía mal en ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Tras su salida, la actriz confesó en una entrevista que los primeros días de la competencia se llevó una mala impresión de su colega Cony Camelo.

(Escándalo en Argentina: denuncian a Miguel Borja por presunto maltrato físico a sus hijos)

Ilenia Antonini, de 24 años, explicó que no le gustaba la manera en la que Cony se expresaba, ya que suele ser muy directa y en ocasiones sus comentarios suenan ofensivos.

“Te voy a confesar y yo creo que para ningún espectador es un secreto que a mí al inicio Cony no me caía bien, porque siento que era muy frentera con sus palabras y a mí eso me chocaba un poquito”, dijo Ilenia Antonini Zuleta en el programa ‘Los Impresentables’ de ‘Los 4O Colombia’.

(Se viene el homenaje a Juancho Rois y Silvestre Dangond)

Sin embargo, conforme fue avanzando la competencia Ilenia Antonini se dio la opotunidad de conocer más de cerca a Cony Camelo y resultó cayéndole mucho mejor de lo que esperaba.

La joven actriz dijo en la entrevista con ‘Los Impresentables’ que “aprendió” a conocer a Cony Camelo, su lado divertido y más humano.

“Ella es muy amiga de Jacko y de Caro y yo me hice muy amiga de ellos, entonces empecé a parchar con Cony y la aprendí a conocer”, sostuvo Ilenia Antonini.

(Familia de Laura Villamil puso tutela a Andrés Carne de Res porque “no quieren entregar documentos”)

Agregó que aunque Camelo es una persona que dice lo que piensa sin filtro y eso suele generar incomodidad en los demás, a ella le parece que no lo hace con mala intención.

“Es una persona que dice lo que piensa, pero no es con maldad, es así, me parece una persona muy chévere (...) Hice dupla con ella y me parece, incluso, una persona muy divertida la verdad”, añadió.

Ilenia Antonini tiene tres nombres: ¿cuáles son?

También le preguntaron sobre su vida privada, incluyendo su nacimiento en Roma (Italia) y los tres nombres que le debieron poner para su primer documento de identidad en el país europeo.

“Mi mamá me tuvo allá (Roma), pero cuando mi mamá estaba embarazada mis papás se separaron. Entonces, cuando yo tenía cinco meses, se devolvió acá (Colombia). Nací allá, pero me crie acá”, contó Ilenia Antonini.

(Estas son las representantes de Atlántico y Barranquilla para el Miss Teen Mundo Colombia)

Sobre los tres nombres, la actriz explicó que es un requisito obligatorio para el acta de nacimiento en Italia, pero en sus demás documentos no los tiene.

“Hay que tener tres nombres, pero solamente en el acta de nacimiento, en ningún documento yo registro con esos tres nombres. Lo que piden, o lo que se acostumbra, es que sean nombres que tengan un significado especial”, relató en el citado programa.

(Will Smith y el caso de Puff Daddy: ¿son reales las declaraciones de su hijo Jaden?)

Así, el nombre que figura en su acta de nacimiento es Ilenia Yolanda Lucía Antonini Zuleta. Según detalló, el primero significa “resplandeciente como el sol”; el segundo se lo pusieron en honor a su abuela, y el tercero porque nació el 13 de diciembre, Día de Santa Lucía.