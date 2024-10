Italia y el Caribe colombiano unen sus músicas en Barranquilla. Ambos territorios son los protagonistas de la versión número XIII del Concierto EuroCaribe de la Universidad del Norte en el marco de la Cátedra Europa.

En el Coliseo Los Fundadores, se dieron cita unos 120 músicos de todo el Caribe para deleitar al público asistente con un recorrido por las bellas páginas de la música lírica italiana por medio de la interpretación de obras de compositores emblemáticos de este género.

Humberto Ramírez, director del Programa de Música de la Universidad del Norte, en la apertura del concierto mencionó que este es un evento que no solo destaca el talento artístico de la comunidad musical, sino que también es un testimonio de la rica historia de la universidad que han construido conjuntamente.

“Este año, como bien lo saben, es especialmente significativo, ya que celebramos los 15 años de la creación del programa de Música de la universidad, y se ha convertido en un pilar clave en la formación de profesionales creativos y sensibles quienes dejan su huella en cada lugar al que van”, detalló.

Además, explicó que al rendir un homenaje a Italia, país invitado a esta cátedra, reconocen el legado que han dejado los migrantes italianos en Colombia, y en particular en Barranquilla.

Jesús Rueda Concierto Eurocaribe 2024 El acordeón es un instrumento que une el vallenato con Italia.

“De esta forma, abrimos nuestro programa con el himno nacional de Colombia. Si no sabían, esta música fue escrita por el compositor italiano Oreste Sindici. Seguidamente, les rendiremos tributo con una cala de música lírica italiana. Interpretaremos obras de compositores emblemáticos como Verdi, Rossini y Puccini, presentadas por el proyecto Lírica, un instrumento de aprendizaje, con la participación de nuestros estudiantes del Taller de Ópera y el profesor Alexis Trejos”.

El Caribe y un cierre mágico

Luego del homenaje italiano el Caribe se apoderó del coliseo. El sabor de las músicas tradicionales nuestras pusieron a gozar a todos y cada uno de los que llegaron al recinto.

Para ello se hizo una selección de hermosas obras del repertorio tradicional del Caribe colombiano de compositores como: Leandro Díaz, Tomás Teherán, Alejo Durán, Álvaro José ‘Joe’ Arroyo y Leonardo Donado.

Entre las canciones que sonaron del Caribe, principalmente vallenato, que comparte con Italia el acordeón, empezó Fidelina, composición del primer rey vallenato Alejandro Durán.

Seguidamente sonó Matilde Lina de aquel gran compositor que miraba con los ojos del alma, Leandro Díaz.

Luego del vallenato, el turno fue para la obra La ronda de la tierra, creada por el músico y profesor de la Universidad del Norte, Leonardo Donado.

Antes de interpretarla, el director Julián Gómez Giraldo dijo: “Qué emoción de todo lo que está pasando en este escenario, talento verraco colombiano, talento Uninorte. Tener el orgullo de estar creando una Orquesta Sinfónica del Caribe colombiano, eso es un regalo, yo no sé de dónde viene, pero el universo sabe lo que hace. Y en este momento quisiera llamar a un gran maestro y amigo, Leonardo Donado, quien ha hecho todos los arreglos de estas obras maravillosas. Y no sólo las has vestido de gala sino de locura, y de tierra, y de tambor, y de olor, y de brazas, de río, de mar, todos esos sueños que tenemos todos los colombianos”.

Jesús Rueda Concierto EuroCaribe 2024 Distintas sonoridades se escucharon durante el concierto.

Seguidamente, Donado subió al escenario para él mismo dirigir la obra: “Esta obra hace parte de un proyecto de la universidad, un proyecto de creación, y se genera a partir de ese proyecto de creación, que es un laboratorio de seis meses, con el maestro Tomás Terán, y con varios amigos más. Y para ir de una vez a la música, está dedicada a nuestra madre, a nuestras abuelas, a nuestras tías, a ese sentido de la madre, y el sentido femenino también, esa potencia femenina que tenemos en este planeta, y en este universo de nosotros”.

Finalmente, el gran cierre estuvo amenizado por la letra majestuosa de En Barranquilla me quedo, del cartagenero más barranquillero de todos, Álvaro José Arroyo, Joe.

La reina Tatiana Angulo bailó al ritmo del Joe

Si Italia y Colombia comparten la cultura el Carnaval es una de ellas. Allá Venecia, acá Barranquilla, y estando en La Arenosa, quien no podía faltar era Tatiana Angulo Fernández De Castro, reina 2025, quien hizo presencia en el concierto y sorprendió con una demostración de sus destrezas.

Y fue precisamente en el cierre con la canción que homenajea a Barranquilla que una delegación cultural de la universidad ofreció un show carnavalero y allí se unió Tatiana Angulo.

Homenajes a Shakira, al Garabato, la danza del Torito, Son de Negro, Indios Farotos, Paloteo y su majestad la cumbia hicieron parte de la muestra.

Con la clave de fondo, la soberana de las carnestolendas saludó al público que la aclamaba.