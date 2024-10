El calendario marca el inicio de octubre, y con él, los tambores empiezan a sonar. Y, como ya es tradición, el Checo Acosta vuelve a descongelarse para darle la bienvenida al mes que anuncia que el Carnaval de Barranquilla está a la vuelta de la esquina. En esta ocasión, lo hace con la Reina del Carnaval 2025, Tatiana Angulo Fernández De Castro, quien lo acompaña en un divertido y emocionante video, encendiendo la chispa carnavalera en los corazones de todos los barranquilleros.

El año pasado, el artista soledeño sorprendió a sus seguidores con un video en el que interrumpía a Mariah Carey y su emblemático villancico ‘All I Want For Christmas Is You’, para ponerle fin a las fiestas decembrinas y anunciar que su momento de brillar había llegado. Con la frase “¡Ya cállate que ahora vengo yo!”, el cantante soledeño se ganó aplausos y risas, viralizando su estrategia para darle paso al Carnaval de Barranquilla.

Este año, la creatividad de Checo no se quedó atrás. En el video, que ya acumula más de 23 mil likes en Instagram, se puede ver cómo Tatiana Angulo, vestida con un traje salmón brillante, usa una palanca para “descongelar” simbólicamente al cantante. Él aparece detrás de una pared de bloques de hielo, y la escena parece simular su liberación para dar inicio a la temporada pre-carnavalera.

En la escena también se aprecian las Marimondas de Barrio Abajo, el creador de contenido, Holman Becerra y la hija del artista, Lauren Acosta. Todos cantan en unísono la emblemática canción de esta temporada: ‘Me rasca el galillo’.

“Yo no sé qué pasa cuando llega Octubre,

Yo no sé qué pasa, pero paso alegre,

Será porque se oyen sonar tambores,

Será porque se escuchan los rumores

Que se acercan las fiestas más rica y buena,

Las fiestas de Barranquilla y Cartagena,

Y yo me la paso siempre gozando...”

El artista declara declara como abierta la cuenta regresiva para el Carnaval 2025. Las redes ya están llenas con comentarios de chistes, desparpajo, y los barranquilleros ya se preparan para vivir meses de pre-carnaval cargados de eventos, desfiles y encuentros culturales que culminarán en la Fiesta más esperada y la más importante del país.