Como un mar azul se distinguía el ‘Churismo’ en el Parque de la Leyenda Vallenata. Churo Díaz y Elías Mendoza hicieron el lanzamiento en vivo de su álbum ‘El Fuete’ con todas las de la ley y su público les cumplió.

Un escenario gigantesco con concepto del viejo oeste, similar al de la carátula del compacto que reúne 17 temas, fue el epicentro del que brotó un show sin precedentes.

Eran las 9:06 p.m. cuando un altavoz que animaba la espera anunció que el Parque estaba completamente lleno. “Puertas cerradas, aforo lleno”.

Las graderías no tenían ni un espacio en blanco y la mancha azul se propagaba en todo el escenario que reúne alrededor de 32 mil espectadores.

Las espera de hacía larga, pero el churismo esperó un show que no contó con invitados, ni teloneros.

Inició el show

A las 11:36 p.m. el escenario apagó sus luces y encendió los reflectores azules que daban inicio a una puesta en escena liderada por bailarines luciendo trajes de vaqueros.

Vestido, también de vaquero, en tela de jean de pies a cabeza, con sombrero blanco a bordo y siguiendo el conjunto con su banda musical, se escuchó un grito de júbilo que decía, “Churismo, pórtense bien”, que indicaba el inicio de una gran noche.

Luces artificiales y juegos pirotécnicos alumbraban el rostro de miles de personas que coreaban “si usted vino con alguien, por favor, pórtate bien”.

Terminó la primera canción y agradecido con sus espectadores, “No pensé que en Valledupar me quisieran tanto, cuando venía entrando y veía tanta gente afuera me sentí muy triste, pero ahora que me paro en este escenario y los veo a ustedes estoy feliz, ver este parque así de lleno me alegra tanto”, dijo Churo.

La siguiente canción que interpretó fue ‘No te da pena’, también perteneciente a su nueva producción.

Al terminar el tema anunció, “esta canción es para los enamorados”, se escuchó detrás del escenario mientras se dejaba ver con su primer cambio de ropa, anunciando ‘Me enamoré’, el siguiente tema que interpretó para sus seguidores.

Vestido esta vez de color blanco, en blazer manga corta con T-shirt y pantalón del mismo color, el Churo recorría el escenario de extremo a extremo y saludaba al público de las graderías laterales.

Daniel Larios/Cortesía Churo Díaz | Lanzamiento El Fuete El artista también hizo un recorrido por su trayectoria musical cantando grandes clásicos.

Iván Zuleta

Jorge Iván ‘Churo’ Díaz hizo un lanzamiento en el que no tuvo teloneros, ni colegas invitados a su escenario, pero sí, dos acordeoneros que fueron Iván Zuleta y Eimar Martínez.

Con blazer negro y lentejuelas doradas se subió al escenario el Churo, acompañado de Iván Zuleta que también iba en conjunto con el atuendo escogido por el ‘Rey Guajiro’.

El espacio tuvo chance para versos de ambas partes y para la interpretación de ‘Enamórame’, una canción del catálogo del Churo, perteneciente al CD ‘Talento y Juventud’ que se lanzó en 2004.

TBT de canciones

Luego de cantar siete canciones de 17 de su nueva producción, el artista hizo un recorrido por su trayectoria musical y sorprendió al Parque apareciendo en una tarima en medio de las graderías generales del lado derecho.

En el pequeño escenario lo acompañó Eimar Martínez, uno de sus primeros acordeoneros y con el que interpretó canciones de su catálogo musical, como ‘La Carta’, ‘Lo que quieras tú’ y ‘Estás aquí’.