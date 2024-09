Shakira ha demostrado, una vez más, que su música es un espejo de sus vivencias más íntimas, un reflejo de su evolución personal y emocional. Con un arranque que promete convertirse en el nuevo mantra de quienes han atravesado una ruptura, la barranquillera regala otra muestra de su capacidad para transformar el dolor en poder en su más reciente sencillo ‘Soltera’, estrenado este miércoles.

La barranquillera no escatima en honestidad, empezando con la contundente frase: “Salí pa’ despejarme, y yo cansada de estar apagada, decidí prenderme.” Este es solo el inicio de lo que parece ser el capítulo definitivo de la artista tras su separación de Gerard Piqué.

El cambio también se refleja en su entorno. Como lo menciona en la canción: “cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder”. La artista también rompió con todo lo que la mantenía en el pasado, construyendo un nuevo círculo a su alrededor, personas que no la ataquen con recuerdos o preguntas incómodas.

Otra parte del estribillo dice “al amor le cogí fobia, perro que me escriba, pantallazo pa’ su novia. Nadie va a decirme cómo me debo comportar”.

En ‘Soltera’, Shakira cuenta, sin tapujos, que ha dejado atrás cualquier tipo de ilusión sobre el amor tradicional. La línea “al amor le cogí fobia” es una confesión directa: después de su ruptura con Piqué, la cantante ha aprendido a disfrutar de su vida sin depender del romance.

Durante una entrevista con Rolling Stone, la artista barranquillera habló abiertamente sobre el impacto profundo que puede tener el fin de una relación larga y cómo, en su caso, ese proceso le permitió reconectarse con la esencia de quien realmente es.

“Me di cuenta de que esto suele pasar. Cuando termina una relación de muchos años, hay cosas de ti que parecen haberse perdido en el camino”.

La cantante, que ha pasado por un mediático y doloroso final con Gerard Piqué, compartió la introspección que ha llegado a través de este periodo de duelo y transformación. “Hay cosas de ti que cambias por la otra persona o a las que renuncias”.