La periodista deportiva Melissa Martínez habló luego de dos años de su divorcio con el futbolista uruguayo Matías Mier.

Lea también: Hace 48 años Diomedes Díaz hizo su estreno musical con ‘Herencia Vallenata’

De interés: Joven de 21 años tiene siete trabajos y asegura vivir sin estrés: “Me motiva”

Lea: Lis Padilla, la peruana que se hizo viral con video de ‘Amores que matan’, habría dejado a su esposo tras la fama

En una entrevista hecha en el podcast ‘SíSePuedcast’, la barranquillera habló de cómo enfrentó ese proceso de divorcio en las redes sociales y lo duro que fue sobrellevar los comentarios.

Instagram @melissamartineza El futbolista uruguayo Matías Mier y la periodista Melissa Martínez. El futbolista uruguayo Matías Mier y la periodista Melissa Martínez

Indicó que más que la infidelidad del exjugador de Santa Fe, Junior y La Equidad, lo que más le dolió fue el manejo de la información y su nombre en boca de todo el mundo en un tema tan íntimo.

“Lo que más me dolió en ese instante fue la exposición a la que se me sometió. Cuando se hablaba de mí, tenía que ver con comentarios de un partido, un vestido, un viaje, pero cuando hay opiniones sobre una realidad que solo tú conoces”, dijo.

Además, comentó que “la exposición mediática de una persona sin conocer las causas y demás sí puede ser muy dañina, pero no tendría que ser más dañino de lo que tú estás sintiendo”.

En ese momento fue muy duro porque el futbolista uruguayo no ocultó su nueva relación y ella tuvo que manejar todas estas noticias. Igualmente, destacó que ya ha superado todo este tema y no piensa en forma negativa de lo que pasó.

“Es un capítulo en donde he perdonado mucho, he sanado, creo que todo tenía que pasar así, no con ese marco, con esos titulares y esa exposición en redes sociales”, indicó la periodista.

Asimismo, señala que la situación tenía que pasar, no tanto en el marco tan expuesto, pero para despertar, tuvo que pasar así para despertar.

Lea: Los vuelos espaciales afectan al corazón de manera parecida al envejecimiento

Actualmente su expareja que juega para Bhayangkara FC, en Indonesia, se encuentra con Valentina Rendón, su actual pareja y tiene un hijo, que ya presentaron en las redes sociales.

Por su parte, la comunicadora social sigue con sus proyectos laborales y destacó que su corazón está “muy bien”.

Lo único que sí recalcó Martínez, es que si tiene otra relación no la va a exponer en las redes sociales para evitar comentarios negativos. “Yo siento que quiero a mi lado esté una persona que esté en un momento de la vida que ya tenga sueños, que tenga propósitos”, finalizó.