La creadora de contenido peruana Lis Padilla, quien se hizo viral por su baile en TikTok de la canción ‘Son de amores’ de Andy&Lucas, es tendencia por presuntamente haber dejado a su esposo.

Medios locales señalan que la bailarina que popularizó el pase de la “pistolita” terminó su relación con su compañero sentimental, con quien duró siete años, por su trabajo como cuidador de gallinas.

Aunque esta información no ha sido confirmada por la influencer, son muchos los comentarios que le dejan los cibernautas en sus diferentes redes sociales. Muchos de los mensajes le reclaman que por qué dejó a su esposo que estuvo con ella desde el inicio.

“Usted es la digna representación de todas las mujeres que con un poco de “fama” ya no es suficiente su pareja”, “Y ahora dejaste al que estuvo contigo cuando nadie te conocía”, y “Vamos Lis querida sigue brillando, y los comentarios mal intencionados y que están llenos de envidia no los tomes en cuenta”, se leen en sus publicaciones de Instagram.

En varios programas de farándula en Perú destacan que ahora Lis monetiza sus videos y ha recibido diversas ofertas laborales, y por eso decidió alejarse de su pareja. Según, Padilla ya viaja al extranjero y tiene mucho éxito.

“La fama se le subió y me dijo que buscara un trabajo de verdad para ganar dinero. No solo por cuidar gallinas me va a menospreciar”, señaló su expareja, quien desde el inicio apoyó a Lis en la creación de contenido y se hizo cargo de las tareas del hogar.

Además, como si fuera poco ya tendría un nuevo amor, pues hace pocos días publicó un ramo de flores, con el que se ve enamorada. Esto generó aún más críticas, pues los cibernautas le reprochan que ha olvidado todas sus rices y se olvida de quién realmente estuvo ahí apoyándola.

Pero al parecer, esta noticia fue solo rumores, porque Padilla subió un video reciente donde se ve con sus gallinas, e indica que pronto estará con el ‘hombre de la casa’ visitando México.

Igualmente, su pareja Enrique Hildebrandt Panduro también tiene una cuenta en Instagram llamada @elhombredelacasa2023, donde comparte su día a día con las gallinas que tiene.