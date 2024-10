El 2025 se viene con todo a nivel de series. Las grandes producciones estarán a la orden del día y por ello, el servicio de streaming Max presentó adelantos inéditos de lo que traerá el año entrante.

La segunda temporada de la aclamada The Last Of Us, la tercera temporada de la multipremiada The White Lotus y nuevas producciones como El Caballero de los Siete Reinos, parte del universo de Juego de Tronos, e It: Bienvenidos a Derry, ambientada en el universo de It creado por Stephen King. Estos originales de HBO se estrenarán en 2025.