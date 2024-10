Por Emilin Quintero

A dos meses del fallecimiento de uno de los mejores y más grandes compositores y cantautores del género del vallenato, Omar Geles, se reveló la lápida que tiene en el cementerio Jardines del Ecce Homo de Valledupar.

Leer también: Influencers y modelos se unieron para apoyar a vendedores de Bonice y Vive100

Relacionado: Will Smith entrega premio a Carlos Vives por su labor filantrópica

Esta placa tiene inscrita la letra de uno de sus más grandes éxitos: ‘Los caminos de la vida’, según mostró en sus redes sociales la viuda del artista, Maren García.

En el video se observa a la viuda limpiado con un paño blanco la placa de la que sería la nueva lapida del artista; hecha en mármol con la información básica de su nombre completo, el día de su nacimiento y fallecimiento.

Además, en ella reposa una imagen del maestro y la estrofa de la canción dice: “Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Yo pensé que la vida era distinta cuando estaba pequeñito yo creía que las cosas eran fácil como ayer. Que mi viejecita buena se esmeraba por darme lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tan fácil no es”.

Al final la estrofa de la canción, también la acompañaba unas palabras con las cual el artista en algunas ocasiones solía decirla: “Pero ya encontré la salida y es Jesucristo”.

De interés: Venezuela, protagonista inesperada de la alfombra roja de la gala Starlite

Asimismo, Maren García expresó el agradecimiento a los encargados de tan valiosa obra “Quedo exactamente como la soñaba”, escribo junto a la fotografía. Pues Omar Geles era “su vida”.

La muerte de Omar Geles fue uno de los hechos más dolorosos para todos los amantes del vallenato y por supuesto, para toda su familia. Con su legado dejó en el mundo artístico del vallenato a cerca de 1.000 canciones; las cuales siguen siendo un gran éxito en la industria musical.