La actriz bogotana Johanna Fadul es conocida por sus personajes llenos de matices, especialmente aquellos que hacen al público odiarla y amarla al mismo tiempo.

Pero eso no es algo hecho al azar, sino que a la talentosa mujer de 38 años le divierten este tipo de personajes. Se siente como pez en el agua. Está en su salsa.

Johanna saltó a la fama gracias a su interpretación en Sin senos sí hay paraíso, serie de televisión en la que encarnó a Daniela, una villana que mantuvo al espectador al borde del asiento.

Por ello, su habilidad para darles vida a personajes oscuros y complejos la ha convertido en una de las actrices más queridas y odiadas al mismo tiempo en el panorama televisivo colombiano.

Cada mirada, cada gesto de Fadul, demuestra una maestría en la actuación que nos hace olvidarnos de la Johanna real y sumergirnos en la trama.

“A mí me apasiona poder sacar eso que Johanna Fadul nunca naturalmente ni en su vida haría ni sacaría. Entonces siento que los personajes de villana me gustan, me gustan bastante, me divierten un montón”, explica la actriz a EL HERALDO desde su residencia en México en una entrevista vía Zoom.

Y una de las técnicas que más la ayudan a transmitir esos sentimientos que tienen sus personajes es al momento de leer el guion. Lo que ella vaya percibiendo lo va anotando. Ira, venganza, amor, todo lo que le va ocurriendo a sus personajes después lo demuestra en la pantalla.

“Como cuando tú lees un libro, te ríe, o te da alegría, o te dan ganas de llorar ¿sabes? Y yo siento que esas primeras emociones, que son las orgánicas, son las reales, y apunto. Y siento que eso es lo que realmente le da vida o realidad a lo que interpreto, porque automáticamente me conecto con esa primera sensación”, detalla.