Luis Soler, el actor recordado por haber participado en producciones como Sin senos no hay paraíso, Tu voz estéreo, Francisco, el matemático, fue noticia en el 2021, cuando recibió un ataque con ácido en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

Lea también: ¿Por qué reinas de belleza en Estados Unidos están renunciando a sus coronas?

De interés: Ncuti Gatwa como ‘Doctor Who’: “Seré un tipo en contacto con sus emociones”

Lea: El Festival de Cine Europeo en Colombia celebra sus 30 años en Barranquilla

Soler en entrevistas con medios nacionales dio a conocer que después de este suceso, duró cuatro días hospitalizado luego de que dos personas se le acercaran para, supuestamente, tratar de llamar su atención, mientras él iba caminando por la zona de Chapinero en busca de algo para comer.

“Me disponía a tomar el taxi para dirigirme hasta mi casa y se me acerca un señor alto, flaco, con el cabello cortico, trató de persuadirme y hablarme, pero no le puse mucha atención. En la parte de atrás había otro joven, cuando vuelvo a voltear a mirar al que estaba cerca de mí, pues ya me había atacado con un ácido para robarme”, describió el actor los momentos angustiantes.

Lea: Así le ofreció disculpas Carla Giraldo a Nataly Umaña en nombre de RCN

El hecho ocurrió el 29 de octubre de 2021, en la carrera 13 con calle 60 sobre las 11:30 de la noche, y el químico con el que fue atacado afectó directamente sus ojos.

“Ahí fue cuando empezaron a pegarme muchas patadas en la cabeza y ya yo no podía ver”, contó.

De interés: Tips para evitar que el cabello quede esponjado y no tenga frizz

Asimismo, a causa de las lesiones, Soler tuvo que ser sometido a un procedimiento quirúrgico y, hasta ese momento, era incierto si podría recuperar su visión.

Su vida, luego de este hecho, cambió por completo, ya que no pudo volver a encontrar trabajo y jamás imaginó que la situación fuera tan grave como para pensar que sus ojos se cerrarían para siempre y no podría volver a ver nunca más.

Lea: Leverkusen regala tatuajes a sus aficionados para inmortalizar la temporada

Un periodista de Infobae constató el estado en que se encuentra Soler, pues se sube a los buses para pedir por sus necesidades básicas.

“Mi nombre es Luis Soler, para mí es muy incómodo hacer esto, pero no tengo otra manera de ganarme la vida, sino subirme acá y pedirles que me den cualquier apoyo que les nazca”, les decía a los pasajeros el actor.

Le puede interesar: Estos son los números para apuntar en el chance durante este fin de semana

Además, manifestó que no le daban trabajo y no tenía donde dormir. “Tengo que pagar un lugar para dormir, así como la comida del día a día. Yo era actor de televisión”. Además, en su discurso suele mencionar las telenovelas en las que participó para, luego, explicar que por su condición no volvió a recibir ninguna oferta para poder hacer más interpretaciones.

Describe que no tiene seguro médico y, pese a que necesita un trasplante de córnea, no ha podido costearse este procedimiento porque sus dificultades económicas no se lo permiten.

Lea: Hallan uno de los tiburones más viejos del mundo con 392 años en el Ártico

“Busquen en internet y verán que todo lo que les digo es real. Sufro de ceguera parcial, debido a que fui víctima de un ataque con ácido”, afirmó.