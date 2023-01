2023: El año en el que todo es posible

En lo que respecta a los rituales para atraer la buena suerte en este nuevo año, Betancourt fue clara en mencionar que las intenciones deben surgir desde adentro.

“Es muy común que para esta época se hagan rituales que llamen la fortuna, la suerte, el amor y demás, sin embargo, independiente a los elementos que se usen para estos lo importante es lograr que lo esté dentro se manifieste fuera. Es decir, de nada funciona si yo hago un ritual con cristales si de verdad no estoy vibrando o creyendo en la energía de los cristales, por eso debo buscar con que sentirme identificado pata lograr conectar y así y que mis intenciones logren materializarse".

Otro de los puntos importantes que tocó Carolina fue la energía estacionaria, desde su perspectiva la energía ocupa espacio y debe limpiarse aquella vieja para que entre la nueva.

“Todos queremos atraer cosas nuevas y positivas, pero para que llegue lo nuevo debe salir lo viejo. Es como si compras una nevera, pero no la puedes ubicar porque aún no has sacado la vieja, entonces, ¿qué debes hacer?, sacar lo viejo y así que entre lo nuevo”.

Para esto, la astrologa recomendó hacer limpieza profunda en los hogares, deshacerse de todo lo que no sirve mientras se enciende algo de fuego que también ayuda a purificar los ambientes.