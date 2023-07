20 años sin el ‘azúcar’ salsero de Celia Cruz

El violinista cubano Alfredo De La Fe tuvo a la estrella salsera como su madrina de bautismo. El músico que hizo parte de la Fania All Stars, recibió de manos de la cantante las primeras cuerdas de violín e innumerables consejos, los cuales supo aplicar en su carrera y en la vida, al punto de convertirse en su director musical durante los últimos cinco años, realizando así giras por toda Europa.

“Ella me cargó de niño, me cambió los pañales y me enseñó las primeras cuerdas y el primer arco de un violín que mi padre se había encontrado en la basura, con el compromiso que llevara nuestra música y legado por todo el mundo, ella me dio una bendición muy grande. Aún conservo su número telefónico en mi celular porque no he sido capaz de borrarlo”.

La anécdota que más recuerda Alfredito a su lado tiene que ver con la ocasión en que logró verla sin peluca.

“Quedé estupefacto, se fue la luz y yo salí a oscuras, por lo que ella preguntó ¿Quién anda ahí?, le respondí que era su ahijado y en eso llegó el ascensor que traía su propia luz y cuando se abrió la puerta la logré ver sin peluca. Tenía varios moñitos, y yo trataba de hablar con ella sin mirarla, pero se me iban los ojos, así que le dije que iba a ver qué ocurría con la luz y antes de marcharme me dijo: ‘Ahijado usted no ha visto nada’, pero que va se lo conté a todo el mundo”.