Sociales 12:00 AM

Grado de Sebastián y Laurette García

Con una cena en el Hotel Movich, Amalfi y Jorge García ofrecieron una fiesta para celebrar los grados de su hijo, Sebastián García, en la Universidad Central de Florida como Bachelor of Arts in History y Bachelor of Science in Biomedical Science, y su hija, Laurette García, como Bachelor of Science in Nursing en West Coast University.