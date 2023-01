Tener una mascota trae beneficios a su salud mental

Tener una mascota evita la soledad, pues las personas se sienten protegidas y acompañadas. Puede ayudar a mitigar los estados de depresión por sentir soledad. A pesar de que los animales no hablan, se sabe que al tener su compañía no se sentirá solo y se sentirá protegido.

Aumentan el sentido de la felicidad, por compartir tiempo de juego con el animal, a su vez causa que su nivel de serotonina y dopamina suban. El alivio a la depresión es una de las cosas que también pueden ellos ayudarle, porque normalmente una persona deprimida no desea relacionarse, y tener una mascota siente que tiene un motivo especial para hacerse cargo de su comida o sacarlo a pasear. Es frecuente que la persona deprimida no se desahogue con nadie, pero quizá sí se siente capaz de hablarle a su mascota aunque no le responda.