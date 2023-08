Salud mental: riesgos y beneficios de la medicación psiquiátrica

¿Son seguros? El que hoy sea cada vez más común hablar de depresión, ansiedad, trastorno del sueño y demás ha promovido el consumo, por recomendación de conocidos, de sustancias que se identifican como naturales.

Ante esta tendencia, Jean David Polo hace un llamado a la precaución: “No porque sean naturales son seguros. Muchos de los venenos más potentes que hay en el mundo son naturales, vienen de animales o de plantas. Ojo con eso. El que sea natural, no le quita el riesgo o la contraindicación. Hay que revisarlo siempre y no prestar atención a las recomendaciones de quien lo consume, pues puede haber algún compuesto que cause una situación adversa”.