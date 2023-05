“Para dejar de fumar no es necesario empezar a vapear”

La actividad de fumar o la ingesta de tabaco genera un gran daño en las vías respiratorias y en los pequeños sacos de aire en los pulmones, llevando al consumidor a enfrentar graves problemas de salud a largo plazo como la EPOC, que representa la tercera causa de muerte en Colombia con un saldo de más de 6.000 fallecidos año tras año.

Es por ello que el Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año. Esta celebración anual informa al público acerca de los peligros que supone el consumo de tabaco y las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras.

La EPOC es una enfermedad crónica, común, prevenible y tratable que afecta las vías respiratorias limitando que el aire circule de manera normal por los pulmones (8) y su principal causa es la exposición al humo del tabaco, responsable en el 70% de los casos en Colombia (9). Se estima, además, que la posibilidad de desarrollar EPOC por parte de un fumador es entre el 25% y el 30%.

Dependiendo de la ubicación geográfica, más del 50% de los tumores malignos del pulmón son secundarios a la exposición al humo de cigarrillo, sobre el cual se conoce que es el principal factor de riesgo para padecer esta enfermedad.

“El consumo de tabaco y cigarrillo, supone un gran problema social y de salud pública, que también impacta la salud y vida de personas cercanas a nosotros. Para GSK seguirá siendo una prioridad concientizar a la población sobre los efectos nocivos del cigarrillo y la necesidad de terminar con este hábito” señaló Carolina Duarte, Gerente Médica Respiratoria de GSK.

De acuerdo con Lucía Viola, neumóloga y miembro del programa de detección temprana de la Fundación Neumológica Colombiana y la Fundación CTIC “El consumo de cigarrillo no solo condiciona la aparición de cáncer de pulmón, también es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, como infartos al corazón, aneurismas e hipertensión. En relación con el aparato respiratorio, es un factor de riesgo para la aparición de asma, fibrosis pulmonar y otras enfermedades fibrosantes del pulmón, enfisema pulmonar con o sin EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica.

Si bien estos efectos dañinos a la salud son ampliamente conocidos, también es cierto que muchas personas optan por hacer una transición para dejar de fumar completamente y eligen usar vapeadores, ignorando que estos “son una fuente de exposición a sustancias con potencial carcinogénico, promueve daños en las células, afecta la respuesta inmune normal y, en altas dosis, el desarrollo normal de los fetos” tal como lo revela un estudio realizado por el Semillero de Investigación Epigenética y Cáncer Pulmonar de la Pontificia Universidad Javeriana.

José Luis Blanco, médico especialista en medicina interna y neumología, asegura que es un mito que el cigarrillo electrónico no sea nocivo para la salud, “realmente no hay ninguna condición que nos haga pensar que es menos nocivos o no nocivos, por el contrario, tienen daño a mediano, corto y largo plazo, por lo que deben evitarse en lo posible”.

Por su parte, la neumóloga Lucía Viola, indica que existen estudios que demuestran que “el cigarrillo electrónico también genera cambios en los tejidos que se exponen a la combustión del mismo, no existen asociaciones médicas que recomienden su uso para lograr el abandono o cesación del consumo de cigarrillo convencional y tampoco reduce el daño”.

El EVALI es una enfermedad asociada al consumo de productos de vapeo o cigarrillos electrónicos. En su fase inicial, puede presentar síntomas similares a los de la neumonía, como tos con expectoración, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar.

Esta condición se puede desarrollar porque la vía respiratoria del ser humano, no está diseñada para consumir ninguna sustancia a una mayor temperatura de lo que fisiológicamente lo logra toda la parte de la nariz, la laringe, las cornetas y la parte superior, esto es precisamente un mecanismo para mejorar la extracción de los gases y el oxígeno del cuerpo, sin afectar la fisiología respiratoria, por lo que cualquier aumento de la temperatura genera perjuicios físicos, con cambios en las células que pueden causar daños agudos y crónicos.

En otro sentido, Juan Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana para la Salud Pública, ACSP, señala la importancia de promover Observatorios sobre el consumo de tabaco en el país. De igual manera, enfatiza en la necesidad de que los gobiernos hagan cumplir las normas establecidas por la ONU y la OMS en torno a la prohibición de consumo, insta a trabajar en legislación que apoye el abordaje de este importante asunto de salud pública, por ejemplo al incrementar la carga impositiva. Se ha comprobado que un aumento de los impuestos en un 10% impacta la reducción del consumo de tabaco hasta en un 4%, señaló.

Según Martha Herrera, presidenta de la Fundación Inspirat es necesario trabajar en programas de sensibilización hacia el control del tabaco y cualquier otro elemento que impacte la higiene respiratoria, desde tempranas edades, pues aproximadamente a los 10 años se inicia el consumo y esto implica enfocar el trabajo en núcleos familiares y escolares, así como en la promoción y prevención de estos hábitos que impactan negativamente la salud.