Unesco busca regular uso de neurotecnología para asegurar integridad mental

Entre los participantes en esta conferencia figuraron, entre otros, el enviado especial para tecnología de la ONU, Amandeep Singh Gill, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, Carme Artigas, la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Carolina Gainza, o el experto español en neurociencia Rafael Yuste.

"Cosas que antes parecía que eran ciencia ficción" como mapear pensamientos acceder a nuestros recuerdos o manejar dispositivos con nuestra mente, están cerca de ocurrir", señaló Gainza.

Y si no se regulan -previno-, podrían ser una amenaza para "todos los derechos humanos" al tocar aspectos como la identidad y el libre albedrío.

Artigas, por su parte, hizo notar que los datos neuronales no deberían tratarse como el resto de informaciones biométricas que no nos definen, sino como órganos, de manera que no sean comercializables.