La esterilidad es un problema más común de lo que se cree, según la OMS

"En muchos países el costo de la procreación in vitro es superior al ingreso medio anual per cápita, los tratamientos son caros y cuando no están incluidos en los seguros médicos pueden ser inaccesibles", indicó el investigador de la OMS, Gitau Mburu.

La OMS señaló que no hay causas que se muestren determinantes para la esterilidad, pero de manera general influyen el estilo de vida, la edad, los antecedentes de enfermedades infecciosas o de patologías relacionadas con el aparato reproductor.

Los expertos no han podido determinar en qué medida la contaminación ambiental pueden afectar la fertilidad de mujeres y hombres, y en particular la calidad del semen, conforme habían mostrado ciertos estudios.

No es extraño que la infertilidad "no tenga explicación", dijo Mburu.

Una de las conclusiones del nuevo informe producido por la OMS es mejores políticas y más financiación pública facilitarían el acceso a los tratamientos y protegerían a los hogares más pobres.