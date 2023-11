¿Es bueno tomar café en ayunas? Esto reveló un estudio

Colombia es uno de los países con más variedad de café y, sin duda, por eso es que se caracteriza en todo el mundo. Cualquier extranjero que pise territorio nacional, lo primero que busca es un buen café, el que más recomienden los expertos, esos cafeteros de regiones como el Quindío o Antioquia.

Además de los turistas, los colombianos son buenos consumidores de café, para algunos no puede faltar una taza en la mañana para empezar el día recargado. Pero muchos no saben cuáles son los posibles efectos de tomar café en ayunas diariamente.

Un estudio del 'British Journal of Nutrition', divulgado por la Universidad de Cambridge, sugiere que el consumo de café negro después de una mala noche de sueño fragmentado podría afectar el control de los niveles de azúcar en la sangre. James Betts, codirector del Centro de Nutrición, Ejercicio y Metabolismo de la Universidad de Bath, sugiere que este efecto podría mejorarse si se come algo antes de beber café y no en ayunas, como algunos suelen hacer.

Según los análisis de sangre, un café en ayunas no es buena decisión porque dispara los niveles de glucosa hasta un 50 % respecto a quienes han dormido bien o no han descansado bien y evitan el café o lo posponen a un buen rato después del desayuno.

Kim Barrett, catedrática de Fisiología y Biología de las Membranas en la Universidad de California, afirma que es poco probable que el consumo de café en ayunas sea perjudicial para el estómago, pero advierte sobre la posibilidad de acidez estomacal debido a la reducción del pH del estómago. Recomienda tomar el café con leche o crema, ya que actúan como amortiguadores que neutralizan la acidez.