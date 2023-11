Sin enredos: nace primer diccionario médico común para Latinoamérica y España

El presidente de ALANAM, Germán Gamarra, destacó la necesidad de "romper las barreras lingüísticas", donde la multiculturalidad en España es cada vez mayor: "Se ha diseñado un sistema claro y riguroso para reflejar los usos comunes, además de reflejar las peculiaridades y diferencias del ámbito panhispánico".

Por su parte, uno de los codirectores del diccionario, Antonio Campos Muñoz, insistió en que la comunicación juega un "papel clave", ya que los pacientes a veces llegan con "angustia y ansiedad" a las consultas porque no saben qué les ocurre y no saben expresarse, o salen con dudas porque no han comprendido bien el lenguaje que el médico ha expuesto.