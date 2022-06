“Yo vine para ser campeón, es una deuda que tengo con la hinchada”: Borja

Sabe que no vive su mejor momento, pero no agacha la cabeza. Miguel Ángel Borja, aunque anotó el gol del triunfo 1-0 de Junior ante Bucaramanga, sigue siendo blanco de algunas críticas, algo a lo que el delantero le restó importancia.

“Estoy contento y agradecido con Dios por la victoria y el gol. Estamos para seguir luchando y dar lo mejor. A veces se dan las cosas y otras no, por eso cada día trabajamos y vamos a luchar hasta el fin. Estoy orgulloso del grupo que tenemos y estamos para pelear hasta lo último”, manifestó el atacante.

“Yo simplemente trabajo para dar lo mejor. Si tengo cinco opciones de gol es porque me estoy moviendo bien, no porque se equivoca el equipo contrario. El trabajo mío es eso, tratar de desgastar la defensa y cuando pues hay que darle también las gracias a Dios”, agregó.

El hombre de la selección Colombia siguió profundizando sobre las críticas recibidas por su sequía goleadora.

“Es difícil cuando no se anota, porque uno vive de eso, el delantero es eso. Vine aquí porque sé marcar goles, pero hay momentos que uno no entiende. Se generan las opciones, los compañeros trabajan para ti y por ahí al momento de definir me juega una mala pasada el gramado, que no me puse los tacos que eran, son cosas que pasan. La confianza de los compañeros están, yo vine a ser campeón y quiero ser campeón, es una deuda que tengo con la hinchada, con mi familia y espero que este año se dé”, acotó el atacante.

El ariete, que se reencontró con el gol, aceptó que está no era la mejor situación en la que debía estar el equipo (dependiendo de otros resultados), sin embargo, cree que “así es el fútbol”.

“No era la situación en la que queríamos estar por el gran equipo que tenemos, pero no podemos dejar de lado que al frente tenemos a Millonarios, que tienen un equipo que viene trabajando hace más de dos años. Nacional también tiene un proyecto bueno, con una buena sede deportiva. A Junior llegaron 7 u 8 jugadores nuevos, con un nuevo cuerpo técnico. Yo creo que se está haciendo un buen torneo, queríamos estar en lugares de privilegio. Hace dos días hablaba con Fredy (Hinestroza) que me decía que cuando fueron campeones en 2019 contra Pasto en Bogotá fueron a Medellín a ganarle Nacional y lo hicieron, aun dependiendo de otros. El fútbol es así, hay que seguir trabajando”, señaló el cordobés.

Por último, el ariete le quiso agradecer públicamente a Fredy Hinestroza por el apoyo que le ha dado en estos momentos difíciles.

“Son momentos del partido en los que se requiere la ayuda. En Bogotá pasó que nos quedamos con un hombre menos y tocó redoblar esfuerzos. Lo más importante de todo es que cuando a uno no le salen las cosas como delantero, está la familia, el cuerpo técnico. Aprovecho para agradecerle a Fredy, porque es hincha de la institución, la fe que me tiene a mí contagia. Ese es el tipo de confianza que uno necesita. Lo que tengo, lo que he logrado, ha sido gracias a los compañeros que tengo”, finalizó Borja.