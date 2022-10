“Nos faltó movilidad en el ataque”: Wálmer Pacheco

“En los primeros 25 minutos no tuvimos la movilidad que requería el juego y estábamos un poco flojos. Después que nos marca Unión salimos a buscar el partido porque teníamos que sumar. Cuando se acaba el primer tiempo el profe nos apretó, era lo normal, a mí me pidió lo que siempre me pide toda la semana, que era atacar y defender, y eso era lo que se estaba haciendo. En el segundo tiempo encontramos más fútbol, más movilidad y más volumen de juego. El empate no era lo que queríamos, pero esto es fútbol y hay que pensar en Envigado”, concluyó el lateral atlanticense.

El marcador de punta también explicó la jugada del golazo que anotó ante el Unión Magdalena.