“Mi adaptación va muy bien”: Deossa

Nelson también compartió en qué posición se siente más cómodo.

“Mi posición es un volante mixto. Me gusta generar mucho más juego, mirar y encarar hacia adelante. El profesor me está dando la confianza para partir del juego ahí y espero aprovechar todas las oportunidades que me dé”, expresó.

Deossa aseguró que la competencia interna es fuerte, pero muy “sana”.

“Hay una competencia muy sana. Somos jugadores que unos tienen más recorrido que otros, pero ya va en el profesor la decisión que tome. Todos estamos haciendo las cosas bien y estamos en la mejor disposición para cuando nos toque jugar”, apuntó.