“Lamento volver al Metropolitano y recibir este resultado”: Julio Comesaña

Muy serio se le vio al entrenador Julio Avelino Comesaña en la rueda de prensa posterior al partido que Junior perdió 1-0 anoche ante Millonarios, en el estadio Metropolitano.

Sin embargo, las cuentas del estratega no cambian, sigue pensando que con 31 puntos logrará clasificar a los cuadrangulares.

“Lamento mucho volver aquí al Metropolitano y recibir un resultado negativo. No es la primera vez que estamos en situaciones como estas o peores. Hay que hacer 31 puntos, cuantos menos puntos quedan en disputa más compleja es la situación. Teníamos un punto al final y no se logró y ahora estamos en el debe y seguimos afuera”, manifestó el colombo-uruguayo.

El orientador, que tuvo su estreno en casa en su décimo ciclo en el equipo ‘Tiburón’, dijo que no hay que hablar mucho en esta situación y que ahora hay que ir a cada partido a “ganar” para poder sumar.

“No necesitamos hablar mucho, esto está claro. Son 31 puntos para estar tranquilos. En 11 partidos el equipo hizo 15 puntos y ahora se perdieron dos partidos más, o sea, hay menos posibilidades. Ahora toca ir a cada partido y tratar de ganar, no queda otra cosa”, puntualizó el técnico.

El timonel se refirió a los recientes fracasos que ha tenido el conjunto currambero con diversos estrategas, pero dijo que no quiere “meterse en el pasado”.

“Es mucho tiempo, pero no son todos los mismos jugadores, han pasado otras personas también. Es un análisis más en calma, con la dirigencia del club y analizar. No quiero meterme en el pasado, quiero estar en el presente, estar alerta. Trato de ver qué es lo que pasa, yo pienso que en el primer tiempo pudimos liquidar las cosas, tuvimos seis ataques con opciones claras, desde el segundo predominó Millonarios. El movimiento de ubicar a Gómez por la izquierda nos afectó. Es un jugador muy potente, nosotros recién alcanzamos después de los primeros minutos a llevarlo a su campo. Después en la última jugada pasó lo que pasó. Jugamos ante el puntero del campeonato, ante el mejor equipo del país. Hay que tener mucho cuidado, fíjese la diferencia de puntos que hay. Es un equipo consolidado, no es que seamos buenos o malos. Hay que mirar más allá del resultado. Después hay cosas donde hay que mirar, los problemas que tenemos para armar la defensa. Hay que poner cosas en la balanza. Al equipo la angustia lo limita, hay muchas imprecisiones y parece que jugamos apurados. Lógico que estamos golpeados y tristes, pero mañana saldrá el sol de vuelta. Una cosa es lo que uno quiero y otro es lo que pasó”, explicó el entrenador.

El técnico también explicó el tema de la preparación física del equipo y aseguró que no es una de las causantes del flojo nivel del cuadro.

“Llegué en un momento inesperado. No puedo venir con un camión de bomberos, porque desconozco muchas cosas. Hay que saber qué es lo que produce los números. Cuando las cosas no salen se produce un desgaste en el organismo. A veces el miedo de no conseguir lo que se quiere, nos paraliza. A veces te pone a correr y a enfrentar. Yo lo he vivido, momentos de confianza. No puedo achacar a otros profesionales, incluso a César Gaitán, que ha estado con los mejores del país. El otro PF que se fue entiendo es un buen profesional. Yo veo al equipo correr demasiado, apurado, y no jugamos a lo que queremos jugar. Cuando circulamos, encontramos las jugadas. Cuando estamos acelerados perdemos balones, somos imprecisos y son las ganas de conseguir los objetivos. Es un tema futbolístico que lo debemos solucionar los que estamos adentro”, acotó el DT.

El entrenador comentó el por qué algunos jugadores no han tenido oportunidad con él y dijo que de a poco tendrán su chance.

“Todos los que están en el equipo tienen oportunidades. Ya jugaron Cabrera, Albornoz y Pajoy, que no jugaban en el equipo. Estoy tratando de apelar a todo el plantel. Lo que pasa es que hay partidos y momentos donde los mayores tienen la responsabilidad de enfrentar esos compromisos. Los chicos son buenos, pero lo ideal es que entren a un equipo estable. No quiere decir que no vayan a jugar, los veo a todos de la misma manera”, apuntó el entrenador.

Por último, Julio Avelino, aceptó que si se equivoca, va a corregir y lo hablará con los jugadores.

“Yo me equivoco como cualquier ser humano. Si acierto o no me lo dicen después los jugadores. No soy el dueño de la verdad, me equivoco y cometo errores. Tengo que analizar y tratar de corregir”, concluyó.