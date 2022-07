“La competencia interna que hay les hace bien a todos”: Cruz Real

Vive jornadas de tranquilidad, pero no se relaja. El entrenador de Junior, Juan Cruz Real, ya ultima detalles para el partido que tendrá su equipo el próximo jueves ante Atlético Nacional, a las 8:05 p.m., por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, en el estadio Metropolitano.

“Es un partido difícil contra un buen equipo. Es un juego muy importante para nosotros. Este tipo de encuentros son complejos, difíciles. Hemos jugado contra Nacional bastante seguido en el último tiempo y no será un juego diferente a los anteriores en cuanto a la dificultad. Debemos estar al máximo potencial y jugar con la mayor determinación. Tenemos que estar claro en lo que queremos en el juego. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos la ilusión y la esperanza de lograr la victoria”, expresó el DT en rueda de prensa.

Si bien parece que de a poco va encontrando un equipo base, el orientador dice que no se deben conformar con eso y que siempre deben “evolucionar” con el pasar de los juegos.

“Nosotros tenemos que evolucionar permanentemente. El equipo viene comportándose bien, debemos prepararnos para defender mejor, para atacar mejor, hay muchas cosas por mejorar. Estamos lejos de creer que estamos en lo ideal. A los que les toca momentáneamente les toca hacer lo mejor posible”, manifestó el timonel.

El estratega, de 45 años, explicó la situación que atraviesan los cartageneros Yesus Cabrera y Omar Albornoz, quienes no vienen siendo convocados para los encuentros y aseguró que no están “borrados”.

“No sé a qué le llaman borrado. Los futbolistas, ya sean ellos dos o cualquiera, son parte de la plantilla. Uno va tomando decisiones. Yesus y Omar entrenan bien, deben estar preparados para cuando les toque. No hay ninguna otra cosa salvo lo deportivo para tomar esta decisión de que no jueguen”, comentó el técnico.

Del mismo modo, el orientador expresó que para él es “difícil” tomar las decisiones y dejar de “citar” a algunos futbolistas a los cotejos cuando vienen entrenándose de una buena manera.

“No es fácil tomar las decisiones, porque seguramente soy injusto porque hay futbolistas que están entrenando bien y uno no los puede convocar por el tema de la lista. Este semestre buscábamos no tanto los nombres, sino tener una competencia interna fuerte. Tienen que estar todos preparados, porque capaz alguno cree que no va a jugar y sale convocado. A mí me deja tranquilo que todos están entrenando bien, que son conscientes que tienen que competir por un lugar. La competencia interna le hace bien a todos”, afirmó Cruz Real.

El argentino, que va por su tercer triunfo en casa como local, le envió un mensaje al hincha para que los acompañe en el compromiso frente a los antioqueños.

“Uno realmente espera que vaya más gente a este partido, porque los necesitamos. Ante Santa Fe la gente se hizo sentir y eso juega también. El jueves el partido es más tarde, eso le da más posibilidades al aficionado. El club hizo un esfuerzo con los abonados para este juego de Copa, el que ingresen los niños también es bueno. Ojalá nos puedan acompañar el jueves, porque son importantes para ganar el partido”, señaló el entrenador.

Por último, el estratega rojiblanco habló sobre la actualidad de Carlos Bacca y expresó que su idea es “llevarlo de a poco” para que pueda estar a plenitud pronto.

“Un jugador de la jerarquía de Bacca, que la demostró el otro día cuando entró, no es tanto el tema de que se tenga que adaptar a un estilo de juego. Seguramente en su carrera habrá tenido distintos estilos. Él empezó a entrenar el lunes pasado con el grupo. Como todo futbolista necesita el tiempo de adaptación al campo. Entendemos la expectativa de la gente y del mismo Carlos, pero como lo hablé con él, vamos a ir despacio porque debemos cuidarlo. La idea es que pueda sumar minutos progresivamente. Lo que estamos haciendo es que vaya de a poco, que sume entrenamientos, que se sienta cómodo con la temperatura de acá. Es un gran profesional, nos va a aportar muchísimo en todos los sentidos. Hay que tener paciencia, él lo entendió y estamos por ese camino”, finalizó.