“Contento por marcar y ayudar”: Carlos Bacca

Carlos Bacca no ocultó su felicidad por volver a marcar como rojiblanco. Pero más allá del tanto, que sirvió para lograr un empate importante en Rionegro, ante las Águilas, el porteño valoró la “ambición” y la “entrega” de todo el equipo.

“Contento por marcar, por ayudar al equipo, pero sobre todo por la entrega de todos. Este equipo es ambicioso, quiere muchas cosas. Vamos por buen camino. Lastimosamente no nos llevamos los tres puntos, pero seguro lo conseguiremos más adelante”, expresó.

El atacante contó por qué está entrando como revulsivo en estos primeros partidos y no como titular, que es donde la afición lo quiere ver, por todo lo que le brinda al equipo.

“Es el plan que se tenía con el cuerpo técnico (ir paso a paso). Es verdad que la temporada pasada no jugué mucho y venía de vacaciones. Siempre hablo con el profe y físicamente me encuentro bien, pero tengo que adaptarme a lo que quiere él”, contó.

“Si me toca entrar desde el primer minuto (vs Once Caldas) lo daré todo y si me toca como vengo, también. Es buena la competencia interna, porque eso nos hace mejor a todos”, agregó.

Bacca aseguró que se sintió cómodo jugando al lado de otro ‘9’ como Fernando Uribe y dejó claro que a competencia interna en el equipo es fuerte.

“Me sentí bien con Uribe. Él es un gran jugador, nos complementamos muy bien, se había entrenado. Estamos todos para sumar. El profe puede escoger a cualquiera, porque todos estamos preparados para dar la cara y jugar. Que nadie se descuide, porque todos están compitiendo para estar en los once titular”, concluyó.