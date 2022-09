“Hay que meterle todo al partido de la Copa”: Julio Comesaña

Junior ya no tiene casi margen de error en la Liga-II si quiere clasificar a los cuadrangulares semifinales. Del mismo modo lo entiende el entrenador Julio Comesaña, quien si bien acepta que es una situación complicada, asegura que todavía tienen un mínimo margen para equivocarse.

“Margen de error sí hay. Hay que hacer 16 puntos de 21. Si decimos que no hay margen de error, nos aterramos todos y nos suicidamos”, expresó en rueda de prensa el orientador.

El colombo-uruguayo, que está en su décima etapa en el club, habló del partido ante Alianza Petrolera, en el que deberá ganar como visitante mañana, pero señaló que guardará piezas para la final de la Copa Colombia, el miércoles, ante Millonarios, en el Metropolitano.

“Si bien pensamos primero en el partido con Alianza Petrolera, tenemos que unirlo a lo que viene tres días después (final vs. Millonarios). Dos días serán porque uno es viajando, el del lunes. Nosotros tenemos que pensar que esa será otra batalla dura, contra el mejor equipo del torneo en juego y puntos. La diferencia de puntos marca una distancia futbolística. Trataremos de armar un equipo que nos permita dar la pelea allá en Barrancabermeja y aquí (ante Millonarios) pondremos a toda la gente con la que podamos contar, eso es lo que vamos a hacer, porque es vital para nosotros”, manifestó el DT.

“Hay jugadores con muchos minutos y se quedarán. Contra Millonarios no podemos tener jugadores fatigados. Hay otros que irán porque están en condiciones de hacerlo y los que no vienen jugando, lo harán también. Esperamos estar a la altura”, añadió.

¿La Copa salva el año?

Con la actualidad tan floja que tiene el ‘Tiburón’ en el campeonato doméstico, muchos se han planteado el interrogante de si se debería apuntar con todo a la Copa, y si bien Julio Comesaña ya confirmó que pondrá lo mejor que tiene a disposición para el juego ante los azules, dijo que esto no salvaría el semestre como tal.

“La palabra salvaría a Junior... No creo que se salve una campaña ganando un torneo. La gente se pone contenta, pero hay que revisar los objetivos del club al comienzo de la campaña. Ahora tenemos un objetivo y una meta, además de unos objetivos intermedios que hay cumplir, como clasificar a los ocho. Después en las finales vamos por la clasificación a Libertadores y el título. Cuando decimos que no se cumplieron los objetivos y todos creen que el objetivo es ser campeón. Si fuese así, Millonarios no cumplió los objetivos en estos dos años. De pronto su objetivo no era ese. Es cuestión de tener paciencia, pero no es fácil. Cada derrota es un dolor grande”, analizó el estratega.

“El objetivo es mío con el equipo, qué espero y qué puede hacer para jugar de determinada forma. Los objetivos de la institución no los conozco. La idea es clasificar ahora y miramos para qué estamos nosotros. La Copa es una oportunidad maravillosa, le tenemos que meter todo ahora, porque la vuelta es en noviembre”, agregó.

Su idea de juego

Aunque los resultados no lo hayan acompañado en los dos más recientes compromisos, el timonel rojiblanco se mostró conforme en parte porque, según él, su idea de juego se va viendo poco a poco.

“No veo en el grupo nada que no corresponda y que tenga que ponerme firme. Los números están muy de moda, yo también miro los que me interesan para el juego del equipo. En estos tres partidos, en los promedios por tiempo de juego, el equipo ha estado por encima de lo que fue toda la etapa anterior. No es una comparación, estoy hablando que en lo que queremos cambiar y mejorar, que es en la posesión de la pelota, tener más juego y mantener las energías del equipo con la tenencia, a mí me alegra, porque tenemos 60% de posesión contra Millonarios, que vive de tener la pelota. El equipo mejoró lo que hizo contra Pasto. Yo seguiré en el camino de la búsqueda de usar el mejor balón, porque así podemos usar mejor la energía. Si damos el balón al rival, le damos la opción al rival de hacernos daño”, acotó el técnico.

Cuenta con todos

Para nadie es un secreto que había jugadores que estaban teniendo pocas oportunidades este semestre con el conjunto ‘Tiburón’, sin embargo, la situación ha cambiado. Comesaña, desde que llegó, ha dicho que cuenta con todos y ha empezado a utilizar a algunos que estaban relegados.

“Voy a contar con todos los que estén a mi alcance. En la situación actual todos tienen compromiso, pero la responsabilidad grande la tienen los mayores. Los jóvenes tienen que entrar a un equipo que los puedan sostener y ayudar. Si los veo que los puedo poner a jugar en situaciones donde pueden mostrar su juego y nos ayudan, bárbaro. Esos jugadores saben lo que pienso, cuando vienen acá les digo qué quiere la gente. Contra Nacional y Millonarios la gente no tolera nada que no sea una victoria. Millonarios porque son los cachacos y a Nacional lo odian, de forma futbolística. Es de poder a poder, son partidos que la gente vive intensamente y que quiere ganar por 3-0 o 4-0. El equipo hizo el esfuerzo, pero no nos debemos olvidar a quién enfrentamos. Si nos llevan 14 puntos por algo debe ser. Ellos son fenómenos o pasamos un mal momento. Porque tampoco podemos decir que no somos nada”, comentó el estratega.

Mensaje para el hincha

Antes de retirarse de la sala de prensa de la sede deportiva de Adelita de Char, el entrenador de Junior quiso mandarle un mensaje al hincha del equipo.

“El mensaje es que todo lo que esté a mi alcance, porque respondo por lo que puedo hacer, para generar satisfacciones, alegrías y llevar a Junior a las posiciones de privilegio, lo haré, porque nunca faltaré a ese compromiso. Eso sería devolverles un poquito del afecto y la confianza que me dan cada vez que estoy acá”, concluyó.