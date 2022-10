“Rara vez algún equipo se quedó afuera con 31 puntos”: Comesaña

R.

No sé, él ha jugado de volante de primera línea, de número ‘10’… cuando dicen número ‘10’ me quiero imaginar a aquellos jugadores como ‘el Pibe’ Valderrama, López, el argentino que vino Millonarios, Babington, ‘el Beto’ Alonso… cuando hablan del ‘10’ yo me imagino que hablan de ese tipo de jugador. Para mí, él no sabe cuál es su posición, la función. Él es un jugador que tiene una condición natural para desequilibrar en el uno contra uno. No me guío por aquel gol que hizo, un golazo de esos de campeonato mundial, porque no sé cuantas veces lo puede repetir. Tiene un buen remate, sabe jugar, tiene una buena condición técnica que es una herramienta importante para desequilibrar en el uno contra uno, pero cuándo la usa, ahí está el problema. No puede, siempre que agarra la pelota, salir hacia adelante y correr con ella. Hay que sumar otras cosas. Él debe recibir información. Me alegra que va a la Selección Colombia (al microciclo), es un chico joven, tiene 22 años y están mirando hacia el futuro que puede haber ahí. Si supiera de qué juega y con argumentos, no porque alguien me dijo que juega de tal cosa, lo pusiera de extremo por izquierda para que fuese hacia adentro, pero no tengo tiempo de detenerme en entrenar a Deossa o a otro tenga que entrenar en el equipo. Ahora solo tengo un entrenamiento de 30 minutos para un partido que es la vida de nosotros.