“No me parece justa la sanción al Metropolitano”: Juan Cruz Real

Ya pasó el festejo del triunfo el pasado jueves ante Oriente Petrolero en Bolivia por la Copa Sudamericana. Juan Cruz Real ya se concentra en lo que será el partido de este domingo, a las 8:15 p.m., ante Envigado por la Liga.

Sin embargo, el orientador aún tiene varias dudas para conformar el equipo, puesto que no sabe si colocar a los jugadores titulares o si pondrá una nómina muy mixta – que es lo más seguro que ocurra- para recibir a los antioqueños e intentar asegurar la clasificación a los cuadrangulares.

“La alineación no sé cuál será, pero sí es una realidad que Dany Rosero y Didier Moreno van a jugar porque no estarán ante Fluminense. Luego veremos cuál es el mejor equipo, si haremos un mix, si reservaremos a todos, si pondremos a todos los titulares. Hay que analizar mucho para escoger”, manifestó el timonel en rueda de prensa.

“Nosotros llegamos esta madrugada de Bolivia, llegamos a descansar al hotel. Quedamos concentrados, después mediodía un grupo de jugadores hizo parte regenerativa, el resto entrenó ahora. Teníamos planificado jugar contra Envigado sábado, pero como Conmebol nos programó el jueves ante Oriente no se pudo, entonces la realidad es que perdimos un día, porque la idea era estar el domingo en la noche en Río. Ahora, el domingo a la noche vamos a estar saliendo”, añadió.

Eso sí, el técnico dio la buena noticia de que el venezolano Luis González ya entrena con normalidad y que podría entrar en la convocatoria para el choque liguero del domingo.

“En el departamento está Hómer Martínez, que ya se operó. Tenemos a Germán Mera con alguna molestia, pero los demás ya están bien. Luis González ya pudo trabajar con normalidad, así que en ese sentido estamos bien. Gracias a Dios tenemos a disposición a todos”, comentó el estratega.

“Acá el siguiente partido es más importante. Veremos cómo se recuperan los jugadores, cómo están todos. Junior ye exige que cada partido es importante y este es el más importante para certificar la clasificación. Un poco como dicen ustedes, que este partido hay que ganar sí o sí, este club tiene exigencias y el que está acá sabe que es así”, agregó.

El argentino, de 45 años, también se refirió a la sanción que recibió la plaza por los disturbios entre las barras de Junior y Unión en el clásico costeño el pasado sábado.

“No me parece justa la sanción. Obviamente hay un reglamento y yo no me quiero meter en la profundidad de cosas que por ahí es más para que haya una fundamentación legal, pero no me parece justo, porque los acontecimientos sucedieron en otro estadio, ¿qué tiene que ver el Metropolitano?. Yo me recuerdo así muy vagamente, lo quiero decir con mucho cuidado, porque no quiero entrar en un error de apreciación, recuerdo un partido de Santa Fe-Nacional en El Campín, hubo desmanes y se sancionó a la plaza de Bogotá. Seguramente el club tendrá fundamentos para apelar, pero yo no estoy de acuerdo con esto”, explicó el entrenador.

“No sé de qué habló James Sánchez. Yo no voy a entrar en polémica. Con el tema del estadio y la cancha ya todo se hizo público, quedó demostrado que lo que dijimos nosotros era verdad. Yo en ningún momento hablé mal del club, solo di mi opinión de lo que vivimos en el estadio y luego con la fiscalización del mismo se comprobó que teníamos razón”, complementó sobre las palabras de James Sánchez hacia él, dejando claro que no iba a entrar en una polémica.

Por último, Juan Cruz explicó que viene adaptándose más a la cultura de la ciudad, pero que no le importa si lo critican o lo exaltan en exceso.

“Uno trata de amoldarse a la cultura donde está. Hoy estoy en Barranquilla y me gusta estar acá. Uno va a aprendiendo el sentimiento del club, pero a mí no me confunde nada. Así como hace dos meses cuando iban 45 días algunos de ustedes tenían críticas apresuradas, y hoy que digan cosas a favor no me conmueven. A mí lo que me importa es que el club evolucione. Está bien que la gente disfrute, para eso trabajamos, pero nosotros acá adentro no nos tenemos que confundir, debemos seguir con el foco. Los balances se hacen al final, no cuando estemos en el medio, porque ustedes hacen balances a la mitad, sé que tienen que tener de que hablar, pero no es así. Lo único que me importa a mí es la unión interna, que los jugadores estén motivados, que los jugadores rindan, eso es lo más importante”, finalizó.