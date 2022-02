“Más que preocupado, me tiene ocupado el conseguir ganar de visitante”

Se viene una seguidilla de partidos importantes para Junior ante Once Caldas (visitante), Medellín (visitante) y América (local). Sin embargo, el entrenador Juan Cruz Real prefiere ir juego a juego en el armado del equipo.

“El armado va a ser partido a partido. Nuestra cabeza está solamente en el juego ante Once Caldas, que será muy importante para nosotros. Luego pensaremos en los que vienen, que son muy importantes, así como los que siguen. En Junior sabemos que cada partido es fundamental y lo tomamos con esa seriedad. No pensamos más allá del juego que viene, porque así debemos pensar. Debemos ir juego a juego y buscar el mejor rendimiento posible”, comentó el estratega.

“Analizamos todo y vemos todas las variantes. Hay jugadores que han jugado todos los minutos, lo que pasa es que yo cada que voy a hacer dos o tres modificaciones me asusto, porque después ustedes (la prensa) andan diciendo que hago rotaciones (risas). Después me dicen que por qué no cambio porque se van a cansar, entonces tapamos la cabeza y nos tapamos los pies. Tenemos en cuenta todas las variantes, si ustedes me prometen que después no van a decir que no hago rotaciones, hago cambios, pero si hago los cambios y me dicen que hago rotaciones, no los hago, porque voy a tener la crítica asegurada (risas). Vamos a ver, tenemos en cuenta todo el análisis, pensamos en este partido. Lo bueno es que entre este partido y el último vamos a tener cinco días, luego sí jugamos cada cuatro. Trabajamos pensando en cada variantes”, agregó.

El timonel, de 45 años, dijo que no le tiene “preocupado” el tema de ganar fuera de casa, pero que sí lo tiene “ocupado” el conseguirlo.

“Más que preocupado, me tiene ocupado el conseguir ganar. Es algo que estamos buscando y sabemos que va a llegar, estamos trabajando para eso. En Bogotá se hizo un buen partido, pero no se consiguió el resultado. Eso nos muestra que nosotros podemos buscar jugar de la misma forma de local y de visitante, con algunas diferencias, claramente. Seguiremos en ese camino, buscando la idea, debemos buscar seguir por el mismo rumbo porque estamos convencidos de que el resultado va a llegar”, manifestó el técnico.

El orientador del conjunto ‘Tiburón’ habló de lo que han sido los primeros juegos del onceno currambero en esta Liga.

“El primero partido ante Patriotas el equipo lo hizo muy bien. El segundo juego ante Nacional nuestro primer tiempo no fue bueno, pero en el segundo mejoramos mucho. Contra La Equidad fue bueno, creamos muchas situaciones de gol. El equipo ha ido de forma ascendente. Tenemos que seguir mejorando cosas, seguir sosteniendo rendimiento a lo largo de los partidos. Hace un poco más de un mes que estamos acá, pero vemos cosas nuestras en el equipo y eso no es fácil. Siempre le agradezco a los jugadores por tener predisposición y creer en esta idea”, argumentó en rueda de prensa.

“Revisamos el partido nuevamente ante Águilas. Fueron los últimos 15 minutos en donde se notó que perdimos el control del juego. Pero el rival, honestamente si revisan el partido, tuvo más aproximaciones que jugadas claras de gol. Eso también fue por situaciones no forzadas nuestras que revisamos internamente. A veces los cambios sí tienen que ver en el desarrollo de juego, pero se da en el momento colectivo del equipo. Yo no recargaría la responsabilidad solo a los jugadores que entraron o a los que salieron. De todos modos, son experiencias de las que vamos a aprendiendo. Hacemos la autocrítica necesaria para que esas cosas no ocurran, sobre todo en un partido en el que había tanta diferencia en lo futbolístico, pero con el resultado corto de acuerdo a lo que había pasado, muchas veces se pueden complicar, de eso debemos aprender. No hablo de los que entran, hablo de todos, porque siempre hay espacio para mejorar”, añadió.

El entrenador, que, fiel a su costumbre, no reveló ni dio pistas del equipo titular para medirse el sábado (6:10 p.m.) ante Once Caldas como visitante, sí confirmó que Fernando Uribe y Walmer Pacheco, por lesión, no estarán convocados.

“Fernando (Uribe) y Walmer (Pacheco) se están recuperando. Son diferentes situaciones, veremos cómo van evolucionando. Entre antes estén con nosotros, mejor. Falta bastante para el juego ante América, pero en estos ante Once Caldas y Medellín no van a estar. Veremos cómo se van sintiendo y la posibilidad de que estén en la convocatoria ante América. Con respecto a Luis (González), viene evolucionando, no sé si estará para el partido del sábado o esperamos unos días más para que se termine de recuperar bien”, explicó el argentino.

Por último, Juan Cruz explicó las características que le ve a Didier Moreno y Fabián Ángel, quienes luchan por un puesto en el onceno estelar del club rojiblanco.

“En el caso de Didier y Fabián, hay una diferencia grande en experiencia, porque Ángel es un jugador joven y no tiene la cantidad de partidos de Moreno. En cuanto a lo futbolístico está claro, Didier tiene un corte más defensivo, Fabián es un buen distribuidor del balón. Cada uno nos puede aportar desde sus características. Fabián, que es un jugador joven, debe seguir aprendiendo más, como todos, porque hasta los más grandes siempre aprenden, pero los jóvenes deben acumular más experiencias del juego en sí. Cada uno nos aporta en el juego de acuerdo a sus características”, finalizó.