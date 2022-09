“Estoy contento por la confianza recibida por Comesaña”: Jhon Pajoy

Si hubo alguien que le cayó de maravilla la llegada de Julio Comesaña a la dirección técnica de Junior ese fue Jhon Pajoy.

El extremo, que casi no había sumado minutos con Juan Cruz Real este semestre, viene de disputar dos partidos de titular de seguido.

“Estoy contento porque el profesor (Julio Comesaña) me está dando la confianza. Tenemos que ajustar, tenemos que concretar las opciones que tenemos. No tenemos margen de error. El próximo partido que tenemos debemos ir a ganar”, manifestó el extremo en rueda de prensa.

“Me siento bien. No tuve mucha participación con el profe Cruz, pero me entrenaba bien. Debo aprovechar cada que vez que me toque jugar. Puedo aportar mi desequilibrio por la banda y la media distancia”, añadió el futbolista caleño.

El jugador, que tal vez descanse para el juego de mañana ante Alianza Petrolera, le mandó un mensaje al hincha rojiblanco por el flojo presente por el que atraviesa el equipo.

“A la afición le digo que sabemos del sentimiento y dolor que tienen. Tenemos que empezar a sumar de a tres. Todavía se puede revertir esta situación”, expresó el atacante.

Jhon Pajoy puede ser una de las piezas que guarde el entrenador Julio Comesaña para el partido del miércoles ante Millonarios, por la ida de la final de la Copa Colombia.