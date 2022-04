“Quiero dejar mi huella en Junior”: Fabián Ángel

Fabián Ángel sabe que no es un titular afianzado en el Junior de Juan Cruz Real. Sin embargo, intenta aprovechar cada oportunidad que le da el orientador para ponerlo a dudar y que así pueda tener más minutos.

“Trato siempre mantener un nivel muy regular, no estar muy alto ni muy bajo, solo estar en un buen nivel. Siempre quiero aportarle al equipo en cualquier posición, de central, de volante. En los últimos juegos he estado de interior y me ha gustado. En la parte física estoy mejor para poder soportar circunstancias del partido. Trato de equivocarme menos en los encuentros, eso me ha ayudado a que la hinchada esté a gusto conmigo, trato de no guardarme nada en cada partido. Sudo siempre la camiseta y hasta el último día que esté acá será así”, manifestó el volante.

Pero el camino del boyacense no ha sido fácil en Junior. Si bien casi siempre muestra una buena versión, las lesiones han hecho que se pierda varios juegos. La última que sufrió fue ante Millonarios hace algunas semanas, lo que lo hizo estar ausente frente Alianza Petrolera, Unión (Sudamericana), Cali, Fluminense (Sudamericana) y Bucaramanga.

“Cuando uno vuelve de una lesión así es complicado, más porque el equipo viene con un ritmo de competencia fuerte. Gracias a Dios no pasó a mayor esa lesión. Trato de volver a coger confianza y eso lo hago con minutos. La idea es siempre aprovechar los minutos que me den”.

El centrocampista, de 21 años, podría ser titular en el partido de este domingo ante Envigado (8:15 p.m., en el ‘Metro’) debido a que Cruz Real colocará a un equipo mixto para guardar piezas pensando en Fluminense (miércoles 7:30 p.m., en Río de Janeiro).

“Venimos de una gran victoria en Bolivia que nos ayuda a ratificar el buen momento en el que estamos. Tal vez esté un grupo alterno, pero ese equipo respondió cuando jugó contra Santa Fe, que estuvo con sus titulares. Vamos a salir a ratificar ese buen momento de local, el invicto que llevamos acá, y saldremos a buscar la clasificación”, acotó el jugador, que guarda respeto por el rival de esta noche.

“Envigado ha tenido una buena regularidad. En este torneo están ahí, han peleado contra los grandes clubes, tienen 27 puntos, si ganan quedarán cerca de la clasificación. Es un grupo de jóvenes, pero con mucha jerarquía, que corren. A cualquier equipo grande dificultan. Vamos con la misma importancia de ganar como la hay en cualquier partido que tenemos”, expresó Ángel.

El mediocampista se refirió a los rumores que señalan que hay equipos del exterior interesados en sus servicios.

“Mi vínculo con el equipo va hasta 2023. La idea de salir es algo que tengo a corto o largo plazo, ir al exterior a buscar nuevas oportunidades, pero dejando huella en el club”.

Ángel también conversó sobre la relación que ha afianzando con los cartageneros Omar Albornoz y Yesus Cabrera, que suelen lanzar frases particulares en redes sociales.

“La amistad con Omar y Yesus ha sido muy buena. Todos esos dichos o frases han ayudado para que se una más el equipo y los hinchas”, aseguró el boyacense, que trata de cogerle el ritmo champetero a sus compañeros bolivarenses.

“Aunque no crean, es complicado hacer esos pases de champeta (risas). Llevo siete años acá y he aprendido de a poco”, finalizó.