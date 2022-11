Comesaña tiró la toalla temprano

“No sé cuál es el drama. ¿No miran las alineaciones de Junior? ¿No miran el plantel de Junior, que tiene nueve jugadores lesionados? Yo sé que está la sensación que uno debe quedar campeón, pero hay que quedar campeón cuando uno está preparado para serlo. Yo no me meto el dedo en la boca, ni me tapo el ojo, ni me engaño yo mismo, yo sé cómo llegamos acá y en qué circunstancias veníamos”, agregó.

Y tras el segundo varapalo en los cuadrangulares semifinales de la Liga II —derrota ante Millonarios por 1-0, en el ‘Metro’—, el colombo-uruguayo fue aún más contundente. Primero aseguró que este Junior no estaba “encondiciones de entrar en los ocho”, para luego rematar con que haber clasificado “es un sufrimiento que tendremos hasta el 7 de diciembre”.

“Yo sé que esto podía pasar, lo tengo claro. Este equipo está desmantelado, qué voy a estar negando lo que es la realidad”, concluyó.