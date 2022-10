“No me gustaron los primeros 25 minutos, fueron mediocres”: Comesaña

“Nosotros tenemos un creador de juego que es (Fabián) Sambueza y yo lo veo cumpliendo un buen trabajo. ‘Cariaco’ (González) es un jugador desequilibrante en el uno contra uno, habilidoso, pero no es un creador. Él es un delantero que arranca desde las bandas y desequilibra, pero no es un manejador de tiempos, de hacer pausas, de tocar para atrás. Nosotros en ese sentido también tenemos el tema de los cuatro extranjeros. Si yo quiero poner a Rossi para que dé juego tengo que sacar a uno de los dos o a Viera. Hoy lo llevamos al banco sabiendo que si entraba tenía que salir uno de los dos y yo hacer dos cambios en vez de hacer uno. Son cosas que mortifican, pero es la realidad, eso es lo que tenemos. De pronto no generamos situaciones en las que hubiésemos puesto cinco veces mano a mano a los atacantes, pero ellos deben acostumbrarse y estar atentos a sus movimientos, porque hubo balones que quedaron. Entre todos tenemos que aceptarnos en nuestras limitaciones y confiar en lo que tenemos, porque hemos demostrado que podemos competir. Estamos con 25 puntos, no es lo que quisiéramos, pero está en la mano de nosotros, no en las de más nadie”, expresó el orientador.

El colombo-uruguayo también explicó por qué a veces su equipo le toca salir con pelotazos desde su propio arco.

“Yo no quiero hablar de cosas que son del equipo y que habló con los jugadores. Tampoco puedo pretender que de un día para otro, sin entrenamiento, que cuando nosotros jugamos la pelota para atrás es sin razón, debe haber una razón siempre. A veces es porque estamos saliendo por un sector para llegar al otro o porque nos presionan y hay un riesgo. Cuando el rival viene por un sector y jugamos la pelota atrás es para que llegue al otro lado, ya sea con dos pases, o con una pelota cruzada al otro sector con una pelota de 40 metros, pero para hacer eso hay que saber pegarle muy bien a la pelota. Esas cosas son de trabajo, de insistir, de decirle a los jugadores que la agarras acá y demás, pero eso no existe porque pasan muchas cosas en la cancha. Los jugadores toman decisiones porque el juego es eso. Yo miro mucho la intención del equipo, si está creyendo lo que están haciendo o si no. Esas son las cosas que a mí a veces me mortifican, pero si los jugadores están buscando, insistiendo y demás, no me enojo, pero a veces me genera impotencia”, acotó el estratega.