José de Jesús Chadid Anachury, quien en el período anterior fungió como alcalde del municipio de Santiago de Tolú y para ello le solicitó una dispensa de sus responsabilidades como sacerdote al Vaticano, ha retomado, al parecer sin los permisos para ello, estas labores religiosas.

De esos señalamientos no solo hay versiones de la ciudadanía y fotografías y vídeos de esas misas realizadas hasta en fincas, sino también una declaración pública del obispo de la Diócesis de Sincelejo, monseñor José Clavijo Méndez.

El representante de la Iglesia Católica en el departamento de Sucre se dirigió a través de un escrito a la feligresía del departamento para aclarar que:

“El presbítero José de Jesús Chadid Anachury solicitó al Papa, y le fue concedida, la dispensa de sus responsabilidades como tal, y su reubicación en el estado laical. Por tanto, ya no ejerce lícitamente el ministerio presbiteral como sacerdote católico, ni tiene en la Diócesis jurisdicción alguna para administrar sacramentos, ni para pastorear comunidades de fieles católicos. Eso significa que, si él ejerciera el ministerio presbiteral, se pondría por fuera de la comunión de la Iglesia Católica, y los feligreses católico y los feligreses católicos que lo sigan se expondrían a lo mismo”.

Ante esto el Obispo de la Diócesis de Sincelejo exhorta a los católicos a mantener la unidad de su iglesia y a sentirse responsable de la misa, y aclara que lo dicho no entraña animadversión hacia Chadid, “a quien respetamos y amamos, aunque su actitud no demuestre consideración con nuestra Iglesia Católica, donde fue bautizado”, se lee en la comunicación de Clavijo Méndez.

Chadid se defiende

Sobre estas aseveraciones de la Iglesia Católica, José Chadid lo primero que le dice a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general es que “realmente (José Clavijo Méndez) él ya no es mi obispo. Yo pedí la dispensa y me la dieron”.

La dispensa le permite al clérigo quedar libre de la promesa realizada y puede contraer matrimonio, pero pierde al mismo tiempo el estado clerical. En el caso de José Chadid no se sabe si contrajo nupcias, pero lo cierto es que siendo sacerdote convivía con una mujer que es la madre de sus tres hijos, los mismos que presentó públicamente tras ser electo alcalde del balneario de Tolú donde se hizo elegir con el lema “Tolú sí tiene cura”.

José Chadid reconoció que ha retomado sus actividades religiosas “por el clamor de muchas personas” y “por eso me buscaron una iglesia que es católica, que es apostólica y que difiere en lo tomado en eso del celibato. Nosotros aquí, en esta rama de la iglesia católica apostólica, tenemos la opción de tener familia que creo que no sea impedimento para ser un buen ministro. Las facultades que la iglesia roma me quitó yo las recibí por la iglesia católica apostólica nacional”.

Aseveró que su nuevo obispo es monseñor Guillermo Pacheco, que él será sacerdote hasta que muera y que “hoy la gente no está tanto detrás de un rito o culto vacío sino de un culto lleno de Dios que es lo que trato, por eso yo puedo celebrar, pero no dentro de la Iglesia Católica, pero sí en cualquier otro sitio porque tengo la facultad para eso y la Constitución del 91 me protege y me avala”, puntualizó José Chadid.

