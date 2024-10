Un desorden administrativo, contable y presupuestal presentan 776 entidades territoriales las cuales no obtuvieron fenecimiento de la cuenta y 829 a las que sus Estados financieros se les dictaminaron negativos o con abstención, según cifras reveladas por la Auditoría General de la República.



De acuerdo con la información, la Costa Atlántica se presenta el mayor desorden contable y presupuestal del país, siendo el departamento de Córdoba el que encabeza los reportes, según las contralorías territoriales y que da cuenta de la vigilancia 2010 a 1.192 entidades.



Para el Auditor General de la República, Jaime Ardila Barrera, esta cifra genera preocupación a razón de que al 65% de las entidades que en esa zona del país fueron auditadas por la contralorías no les fue aprobada o fenecida la cuenta.



'Inquieta y alarma el gran número de entidades a las que no se les fenece la cuenta. Es un diagnóstico que nos preocupa y por eso estamos haciendo un llamado a las contralorías territoriales, y en especial a las de la Costa Atlántica, para que realicen un estricto monitoreo sobre los planes de mejoramiento y correctivos que se están aplicando a fin de depurarlas administrativa y presupuestalmente', dijo Ardila Barrera.



Otras zonas del país con cifras de no fenecimiento son: Antioquia con 165 entidades, Huila 100, Boyacá 81, Norte de Santander 80 y Cundinamarca con 51, entre otras.



Las 62 contralorías territoriales vigilaron en el 2010 a 3.510 entidades, de las cuales a 1.791 se les feneció la cuenta y a 1.712 no se les feneció, cifra ésta que representa el 49% del total nacional, según informó la Auditoría General de la República.



De acuerdo con la rendición de cuentas vigencia 2010, los departamentos de la región Caribe tienen reportes altos de cuentas no fenecidas, siendo Córdoba el de mayor número de cuentas con 381.



Los demás

Atlántico, 97

Bolívar, 78

Sucre, 72

Magdalena, 52

Cesar, 18

Santa Marta, 4

Soledad, 29

Barranquilla, 18

Cartagena de Indias, 7

San Andrés, 5

Montería, 7

Valledupar, 5

Guajira, 3