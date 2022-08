Viannys Esther, la víctima de la obsesión violenta de un paramilitar

“Me dijo que cuidara mucho al bebé y a mis hermanos y que tratara de estar cerca de papá. Le insistí que me dijera dónde estaba y ella me respondía que por seguridad no me podía decir donde se encontraba”. Sin saberlo, esa sería la última conversación entre madre e hija. “Después caí en cuenta que con esa llamada ella se estaba despidiendo”.

Pasaron días, semanas y meses y años. Marelis nunca volvió a saber nada de su mamá. Pero como sospechaban que los hombres armados formaban parte de los paramilitares que operaban en ese momento en Cartagena, comenzó a asistir a las audiencias en el marco de Justicia y Paz, con el fin de averiguar si alguno de los postulados les daba razón del paradero de Viannys Esther.

“Les preguntaba, les mostraba fotos en esas diligencias y nadie daba razón. Oraba todas las noches y le decía a mi Dios entrégamela así sea muerta. Iba por la calle y veía a algún indigente o algo así y me imaginaba a mi mamá en ese estado”, asegura.