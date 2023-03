En varias ciudades del Caribe marcharon contra la reforma a la salud

Maira Alejandra Arzuaga González, es una de las manifestantes en Valledupar expresó su desacuerdo a la reforma de la salud. “Creemos en una reforma que sea garantista tanto del servicio como de los usuarios, y no se debe afectar a ninguna de las partes. No se puede hacer de la salud el negocio mismo que pretende combatir el Gobierno pero ahora el control los quieren tener ellos, en esa medida no se debe llevar a lo público lo que debe ser privado, eso debe ser una relación cliente y empresa. Hay que darle garantías y prestarle un buen servicio al usuario”, dijo.

En Cartagena, Bolívar, las calles se llenaron de ciudadanos que marcharon con carteles y pancartas donde expresaban rechazo ante este nuevo proyecto en el país.

A la lista se sumó Sincelejo y Barranquilla, los individuos unieron su voz y solicitaron ser escuchados en sus cuestionamientos a la iniciativa que cursa su trámite en el Congreso de la República.