Petro entregó mil hectáreas de tierras en Montes de María

Llamó la atención de los jueces de tierras para que actúen con celeridad en los procesos, porque este por lo menos se da 23 años después cuando aún muchos han fallecido esperando.

“Tres generaciones enteras esperando. Así no se construye paz”, señaló.

Agregó que la empresa Argos participó en esas expropiaciones “y allí no dijo nada la gran prensa. Pasaron 22 años de 22 procesos y todos los perdieron estos grandes empresarios y banqueros que se creen dueños. No se asusten de este gobierno. Ha llegado el tiempo de dejar la codicia. Es el momento de la reconciliación, de la verdad. Tuvo Cementos Argos que perder en juicio para entregar estas tierras y comprender que un acuerdo social solo es posible con justicia social. No pedimos riquezas sino dignidad”, anotó.