Los habitantes de la Mojana ya no le creen al Gobierno

Sin embargo, esos anuncios de las 5:00 de la tarde de ayer no fueron de buen recibo para los cerca de 800 manifestantes que desde las 10:00 de la mañana se apostaron en el puente sobre el río San Jorge a la altura de La Apartada, en la Troncal.

Rodrigo García Berrío, vocero del Pacto Social por la Mojana y miembro del Comité de Seguimiento a los acuerdos con el Gobierno nacional –que no se los han cumplido–, calificó lo dicho por Pava en el comunicado como una “charlatanería”.

“Nosotros no podemos creer en una persona que nos ha mentido tanto. Esa es una charlatanería de Pava. ¿A quién quiere ilusionar? De aquí no nos vamos hasta que las obras de cierre de Cara ’e gato no inicien. Tenemos abundante comida y seguridad por parte de la Policía y el Ejército Nacional y les agradecemos a ellos y a la personera de La Apartada por el apoyo que nos han brindado”, anotó García Berrío.

Reiteró que el paro es indefinido y que a las 4:00 de la mañana de este jueves se inicia otro bloqueo en El Viajano.

Por su parte, Abel Regino, vocero de los ganaderos y agricultores de la Mojana, le hizo un llamado al Gobierno nacional “porque ya es hora de una solución, ya no queremos más dilataciones, más plazos, más mentiras, hoy o cuando quieran venir, estamos dispuestos a esperarlos, pero que traigan el contrato para el proyecto que brinde soluciones a la Mojana”. Agregó: “Aquí tenemos el bloqueo, pero de igual forma hay un corredor humanitario para que puedan pasar las ambulancias, y la gente que va a citas médicas”.