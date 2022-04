Entes de control ponen la lupa al PAE en la Costa

Agregó que: “la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) continúa presentando importantes debilidades en temas de control a la calidad e inocuidad de los alimentos recibidos por los beneficiarios. Persisten los hallazgos frente a las condiciones de las instalaciones en las que se preparan o consumen los alimentos. Varias ETC no cuentan con mecanismos efectivos de supervisión o estos se limitan a la formalidad, sin que se impongan controles efectivos a la operación”.

Asimismo, la Procuraduría indicó que de 18 entidades territoriales certificadas en educación (ETC) que se ubican en la región Caribe, once presentan algún problema con la prestación del servicio de alimentación escolar, principalmente porque no han dado inicio a la prestación del servicio para la población mayoritaria, por cuanto los procesos contractuales se encuentran en etapa precontractual o en etapa de alistamiento.

“Estas ETC son los departamentos de Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre y las alcaldías de Riohacha, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, siendo la capital del Cesar la que ha reportado fecha de inicio. En Cartagena se presenta incumplimiento de los operadores, a los que al parecer ya se les han impuesto multas”, explicó Mora.

Por otro lado, en Lorica se presentaron quejas por la preparación en sitio, debido a que solo se está prestando en 13 instituciones educativas.

Según el Ministerio Público, esta situación no es nueva y ha sido un problema frecuente durante los años anteriores. En su momento, tras un informe de 2021, se efectuaron requerimientos a las ETC de Córdoba, Lorica, Sucre, Sincelejo, Bolívar y Valledupar.