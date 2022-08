El angustioso año de los habitantes de la Mojana

El solo número de damnificados es doloroso; sin embargo, no está ni cerca de aproximarse a la crisis vigente. Según datos entregados por la Procuraduría y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la emergencia ha dejado más de 63.000 damnificados y afectaciones en cerca de 21.000 hectáreas de tierras fértiles, cifras que según los líderes sociales no están actualizadas, no coinciden ni siquiera en la página de la entidad (RUD) y distan mucho de la realidad porque –según ellos– no se han censado a las poblaciones más distantes de los cascos urbanos.

Aún así, para acercarse un poco a la realidad, basta con revisar los informes de los gobiernos departamentales. En Córdoba, por un lado, las autoridades han declarado calamidad pública en 28 de los 30 municipios. Ayapel, el único territorio que hace parte de La Mojana, reporta más de 3.458 personas inundadas.

En Sucre, por su parte, la situación es mucho más grave. El gobernador Héctor Olimpo reconoció que más de 35 mil personas han sufrido por esta problemática, distribuidos de la siguiente manera: Sucre (Sucre), 23. 271; Guaranda, 3.822; Majagual, 3.781; San Marcos, 11 294; San Benito, 15. 661, y Caimito, 5.674.