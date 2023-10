Minuto a minuto: arrancan elecciones regionales en Atlántico

- 8:20 a.m.: Desde muy temprano David Camacho llegó a la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, sede Petronitas, ubicada en el municipio de Galapa con el fin de ejercer su derecho al voto. Pese a sus esfuerzos por cumplirle a la democracia y llegar puntual a su trabajo, esto último no iba a ser posible por los retrasos que se presentaron en la IE, donde la jornada electoral no inició a las 8:00 a.m., como fue estipulado por la Registraduría Nacional.

“Yo vine antes para poder votar de primero e irme a mi trabajo tranquilo, hubo retrasos ojalá eso no me afecte con mis otras actividades”, comentó.

Desde muy temprano los galaperos concurren de manera fluida a esta sede, una de las principales en el municipio, y donde hay habilitadas 3938 personas y 12 mesas instaladas.