El rock de mi pueblo y la estela de sangre de las AUC

Todos pensaban que aquel mal andante, reinante y ‘plomeante’ era un grupo de muchachos escuálidos, greñudos, con aretes por doquier y que vestían, en su mayoría, prendas grandes y de color negro. Eran alternativos. Distintos. Raros. Pero también marihuaneros y satánicos, como los tildaban ignorantemente muchos ciudadanos del común y, además, para colmo de males, ‘el Señor de la Sierra’, Hernán Giraldo, el líder del Bloque Norte de las Autodefensas de Colombia (AUC) en el Magdalena. Ese arcaico concepto se convirtió en una sentencia de muerte.

El plomo no demoró en sonar. Los ‘paramilitares’, defendidos por muchos en el Magdalena pese a su sangriento trasegar por la Sierra, amenazaron a todos lo que veían diferentes y, entonces, en esa ley del miedo, cayeron los grupitos de ‘pelaos’ que simplemente parchaban, bailaban, y prendían (algunos) ‘blunts’ con rock de fondo, un estruendoso género musical que –en ese momento– no caía bien en la vallenatera y salsera Perla de América. Los muchachos fueron hasta tildados de hacer sacrificios nocturnos cuando se les veía caminar en fila india.

José Alejandro Avendaño Cantillo, de 18 años, fue una de las víctimas de ese proceso de estigmatización. El joven, que en varias ocasiones tuvo que ser escoltado por miembros de la Policía desde su colegio hasta su casa porque afuera lo estaban esperando hombres armados para matarlo, fue asesinado de tres balazos al mediodía del 10 de enero de 2002 en Mamatoco. Los pistoleros, que se movilizaban en una motocicleta, lo persiguieron cuando iba a una peluquería.

Agonizando tras ser perforado en el brazo por uno de los disparos, en el tránsito de la vida a la muerte, Avendaño clamó ayuda a su madre. “Mamá, me van a matar, me van a matar. Mamá, no me deje morir”, gritó desesperado. Uno de los pistoleros lo alcanzó, le asestó otro tiro y lo remató con un disparo en la costilla. “Cállate, hijueput*”, escupió el sicario.