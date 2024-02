Establecen mesa de trabajo para luchar contra el tráfico sexual en Cartagena

Posteriormente, Andrea Petro, se refirió a la necesidad de devolverle el brillo a Cartagena, una ciudad que para ella es “la más linda de Colombia”.

“Era impresionante como administraciones anteriores se tapaban los ojos y no enfrentaban el tráfico sexual y todos los flagelos y afectaciones a los derechos que genera. Incluso, en momentos, llegué a pensar que algunos gobernantes o sus colaboradores estaban relacionados a la trata de personas o que había algo debajo de la mesa, por lo que no hacían nada para acabarlo”, expuso Petro.

Para Petro, la mesa liderada por la administración Turbay es importante porque permitirá vincular a otras alcaldías y gobernaciones para mitigar de forma impactante e integral la trata de personas.

“Es vital que las alcaldías, gobernaciones y todo tipo de actores públicos y privados se vinculen a este proceso. Sí se puede hacer, y Cartagena es un ejemplo con las ejecuciones directas e inmediatas que ha realizado el alcalde Dumek Turbay. Anoche me paseé la ciudad y me di cuenta que ya no se ven las calles atestadas de servidoras sexuales. Esto denota que las ejecuciones no fueron invisibles y superficiales, sino contundentes, pues vi la Cartagena hermosa que conocí cuando era niña, por lo que la tarea es seguir magnificándola”, expresó Andrea Petro.